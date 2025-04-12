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Спецоперация, 12 апреля: ВСУ заявили о гибели пилота F-16 - РИА Новости, 12.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 12.04.2025 (обновлено: 18:12 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/spetsoperatsiya-2010911566.html
Спецоперация, 12 апреля: ВСУ заявили о гибели пилота F-16
Спецоперация, 12 апреля: ВСУ заявили о гибели пилота F-16 - РИА Новости, 12.04.2025
Спецоперация, 12 апреля: ВСУ заявили о гибели пилота F-16
ВСУ потеряли около 1290 военнослужащих за сутки, на курском направлении – более 175 человек, украинские воздушные силы заявили о гибели пилота истребителя F-16... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T18:11:00+03:00
2025-04-12T18:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
краснодарский край
сергей лавров
вячеслав гладков
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. ВСУ потеряли около 1290 военнослужащих за сутки, на курском направлении – более 175 человек, украинские воздушные силы заявили о гибели пилота истребителя F-16 во время боевого задания, он погиб в Белгородской области после атаки БПЛА. ВСУ потеряли около 1290 военных за сутки За прошедшие сутки украинские войска потеряли около 1290 военнослужащих. Нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. ВСУ потеряли на Курском направлении более 175 человек За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 175 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 и три миномета. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 73820 военнослужащих, 405 танков, 332 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, 2264 боевые бронированные машины. ПВО сбила 36 БПЛА над 5 регионами россии Российские средства ПВО с 20.00 мск пятницы до 06.30 мск субботы перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над пятью регионами, сообщило Минобороны РФ. В частности, 18 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 13 – над Ростовской областью, по два - над Орловской и Белгородской, а также один – над Краснодарским краем. Пять поездов было задержано после атаки БПЛА на кубани В результате повреждения обломками БПЛА контактных сетей на железнодорожных путях в кубанской станице было задержано пять поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА. При этом, по данным оперштаба Кубани, из-за падения фрагментов БПЛА в станице Васюринской Динского района были повреждены контактные сети железнодорожных путей. Было приостановлено движение поездов, которое позже полностью восстановили. Отмечается, что пострадавших нет. ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, погиб мужчина Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 49 дронами, из них 16 были сбиты, погиб мужчина в районе села Мешковое, двое пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, атакам подверглись 31 населенный пункт в восьми районах области, было выпущено 40 снарядов. За отчётный период повреждены пять частных домовладений, магазин, склад и девять транспортных средств. Воздушные силы ВСУ заявили о гибели пилота F-16 Воздушные силы ВСУ заявили о гибели одного из пилотов F-16 во время выполнения боевого задания в субботу. "Двенадцатого апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинских воздушных сил. Место и обстоятельства гибели пилота не уточняются. Также не сообщается, что послужило причиной случившегося: неисправность самолета, дружественный огонь или перехват истребителя силами ВС РФ. Воздушные силы ВСУ заявили о начале работы межведомственной комиссии, расследующей обстоятельства произошедшего. ВСУ за сутки 5 раз атаковали объекты энергетики РФУкраинские войска за сутки пять раз атаковали российские объекты энергетики в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ. "Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы пять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении. Уточняется, что украинские войска совершали атаки на объекты в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае. Лавров: единственное решение украинского конфликта - устранение первопричин Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только с помощью устранения его первопричин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что США понимают необходимость решения территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования. Лавров также заявил, что Россия в контексте украинского урегулирования озабочена не проблемой территорий, а проблемой людей, которые на них проживают. Российская сторона передала Турции список ударов Киева по энергообъектам РФ с начала действия моратория, заявил глава МИД РФ.
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россия, курская область, краснодарский край, сергей лавров, вячеслав гладков, дональд трамп, вооруженные силы украины, северо-кавказская железная дорога, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Краснодарский край, Сергей Лавров, Вячеслав Гладков, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Северо-Кавказская железная дорога, Украина, В мире

Спецоперация, 12 апреля: ВСУ заявили о гибели пилота F-16

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. ВСУ потеряли около 1290 военнослужащих за сутки, на курском направлении – более 175 человек, украинские воздушные силы заявили о гибели пилота истребителя F-16 во время боевого задания, он погиб в Белгородской области после атаки БПЛА.

ВСУ потеряли около 1290 военных за сутки

За прошедшие сутки украинские войска потеряли около 1290 военнослужащих. Нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Брянской области мужчина погиб при детонации взрывного устройства ВСУ
Вчера, 16:18

ВСУ потеряли на Курском направлении более 175 человек

За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 175 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 и три миномета. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 73820 военнослужащих, 405 танков, 332 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, 2264 боевые бронированные машины.

ПВО сбила 36 БПЛА над 5 регионами россии

Российские средства ПВО с 20.00 мск пятницы до 06.30 мск субботы перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над пятью регионами, сообщило Минобороны РФ. В частности, 18 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 13 – над Ростовской областью, по два - над Орловской и Белгородской, а также один – над Краснодарским краем.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Россия передала Турции список атак ВСУ на энергообъекты
Вчера, 14:57

Пять поездов было задержано после атаки БПЛА на кубани

В результате повреждения обломками БПЛА контактных сетей на железнодорожных путях в кубанской станице было задержано пять поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА. При этом, по данным оперштаба Кубани, из-за падения фрагментов БПЛА в станице Васюринской Динского района были повреждены контактные сети железнодорожных путей. Было приостановлено движение поездов, которое позже полностью восстановили. Отмечается, что пострадавших нет.
Украинские военнослужащие едут на танке - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц западной техники
Вчера, 10:45

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, погиб мужчина

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 49 дронами, из них 16 были сбиты, погиб мужчина в районе села Мешковое, двое пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, атакам подверглись 31 населенный пункт в восьми районах области, было выпущено 40 снарядов. За отчётный период повреждены пять частных домовладений, магазин, склад и девять транспортных средств.
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
"Их здесь похоронили". ВСУ ощутили первые последствия курской авантюры
Вчера, 08:00

Воздушные силы ВСУ заявили о гибели пилота F-16

Воздушные силы ВСУ заявили о гибели одного из пилотов F-16 во время выполнения боевого задания в субботу.
«
"Двенадцатого апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинских воздушных сил.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
ВСУ подбили дроном автомобиль в ЛНР
Вчера, 14:50
Место и обстоятельства гибели пилота не уточняются. Также не сообщается, что послужило причиной случившегося: неисправность самолета, дружественный огонь или перехват истребителя силами ВС РФ.
Воздушные силы ВСУ заявили о начале работы межведомственной комиссии, расследующей обстоятельства произошедшего.
Расчеты снайперов уничтожают прицельным огнем БПЛА противника - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Российские снайперы рассказали, как борются с дронами ВСУ
Вчера, 05:17

ВСУ за сутки 5 раз атаковали объекты энергетики РФ

Украинские войска за сутки пять раз атаковали российские объекты энергетики в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы пять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.
Уточняется, что украинские войска совершали атаки на объекты в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
После атак ВСУ на энергообъекты в Курской области завели дело
Вчера, 17:34

Лавров: единственное решение украинского конфликта - устранение первопричин

Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только с помощью устранения его первопричин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что США понимают необходимость решения территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования. Лавров также заявил, что Россия в контексте украинского урегулирования озабочена не проблемой территорий, а проблемой людей, которые на них проживают.
Российская сторона передала Турции список ударов Киева по энергообъектам РФ с начала действия моратория, заявил глава МИД РФ.
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Группа армейской авиации уничтожила бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Вчера, 05:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКраснодарский крайСергей ЛавровВячеслав ГладковДональд ТрампВооруженные силы УкраиныСеверо-Кавказская железная дорогаУкраинаВ мире
 
 
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