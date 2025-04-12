https://ria.ru/20250412/spetsoperatsiya-2010911566.html

Спецоперация, 12 апреля: ВСУ заявили о гибели пилота F-16

Спецоперация, 12 апреля: ВСУ заявили о гибели пилота F-16 - РИА Новости, 12.04.2025

Спецоперация, 12 апреля: ВСУ заявили о гибели пилота F-16

ВСУ потеряли около 1290 военнослужащих за сутки, на курском направлении – более 175 человек, украинские воздушные силы заявили о гибели пилота истребителя F-16... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T18:11:00+03:00

2025-04-12T18:11:00+03:00

2025-04-12T18:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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краснодарский край

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. ВСУ потеряли около 1290 военнослужащих за сутки, на курском направлении – более 175 человек, украинские воздушные силы заявили о гибели пилота истребителя F-16 во время боевого задания, он погиб в Белгородской области после атаки БПЛА. ВСУ потеряли около 1290 военных за сутки За прошедшие сутки украинские войска потеряли около 1290 военнослужащих. Нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. ВСУ потеряли на Курском направлении более 175 человек За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 175 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 и три миномета. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 73820 военнослужащих, 405 танков, 332 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, 2264 боевые бронированные машины. ПВО сбила 36 БПЛА над 5 регионами россии Российские средства ПВО с 20.00 мск пятницы до 06.30 мск субботы перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над пятью регионами, сообщило Минобороны РФ. В частности, 18 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 13 – над Ростовской областью, по два - над Орловской и Белгородской, а также один – над Краснодарским краем. Пять поездов было задержано после атаки БПЛА на кубани В результате повреждения обломками БПЛА контактных сетей на железнодорожных путях в кубанской станице было задержано пять поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА. При этом, по данным оперштаба Кубани, из-за падения фрагментов БПЛА в станице Васюринской Динского района были повреждены контактные сети железнодорожных путей. Было приостановлено движение поездов, которое позже полностью восстановили. Отмечается, что пострадавших нет. ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, погиб мужчина Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 49 дронами, из них 16 были сбиты, погиб мужчина в районе села Мешковое, двое пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, атакам подверглись 31 населенный пункт в восьми районах области, было выпущено 40 снарядов. За отчётный период повреждены пять частных домовладений, магазин, склад и девять транспортных средств. Воздушные силы ВСУ заявили о гибели пилота F-16 Воздушные силы ВСУ заявили о гибели одного из пилотов F-16 во время выполнения боевого задания в субботу. "Двенадцатого апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинских воздушных сил. Место и обстоятельства гибели пилота не уточняются. Также не сообщается, что послужило причиной случившегося: неисправность самолета, дружественный огонь или перехват истребителя силами ВС РФ. Воздушные силы ВСУ заявили о начале работы межведомственной комиссии, расследующей обстоятельства произошедшего. ВСУ за сутки 5 раз атаковали объекты энергетики РФУкраинские войска за сутки пять раз атаковали российские объекты энергетики в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ. "Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы пять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении. Уточняется, что украинские войска совершали атаки на объекты в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае. Лавров: единственное решение украинского конфликта - устранение первопричин Президент США Дональд Трамп - это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только с помощью устранения его первопричин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что США понимают необходимость решения территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования. Лавров также заявил, что Россия в контексте украинского урегулирования озабочена не проблемой территорий, а проблемой людей, которые на них проживают. Российская сторона передала Турции список ударов Киева по энергообъектам РФ с начала действия моратория, заявил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20250412/vsu-2010895450.html

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https://ria.ru/20250412/kursk-2010780314.html

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