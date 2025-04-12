https://ria.ru/20250412/spetsoperatsiya-2010902450.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.04.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T17:07:00+03:00

2025-04-12T17:07:00+03:00

2025-04-12T17:07:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 12 апреля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили населенный пункт Калиново в ДНР. Кроме того, поражены 153 района скопления живой силы и техники противника, а также предприятия по производству оперативно-тактических ракет, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов и места их хранения. Средства ПВО сбили 154 дрона, шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 177 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 660 самолетов, 283 вертолета, 51 128 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 811 танков и других бронемашин, 1 534 реактивные системы залпового огня, 23 518 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 010 единиц автомобильной техники.

украина

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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