https://ria.ru/20250412/spetsoperatsiya-2010841727.html

Военные группы "Днепр" проводят занятия на запорожских полигонах

Военные группы "Днепр" проводят занятия на запорожских полигонах - РИА Новости, 12.04.2025

Военные группы "Днепр" проводят занятия на запорожских полигонах

Расчеты противотанковых ракетных комплексов "Фагот" группировки войск "Днепр" проводят постоянные тренировки по поражению бронированной техники ВСУ на полигонах РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T05:25:00+03:00

2025-04-12T05:25:00+03:00

2025-04-12T05:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Расчеты противотанковых ракетных комплексов "Фагот" группировки войск "Днепр" проводят постоянные тренировки по поражению бронированной техники ВСУ на полигонах в Запорожской области, что позволяет повысить потери противника, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты ПТРК "Фагот" группировки войск "Днепр" проводят постоянные интенсивные тренировки на полигонах, расположенных непосредственно в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области. Целью тренировок является поддержание высокого уровня боеготовности, адаптация к сложным и динамичным условиям боевой обстановки и повышение эффективности поражения бронированных целей в реальных условиях боя", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что противотанковые подразделения играют важную роль в сдерживании противника, а в последнее время высокая эффективность применения российскими войсками в Запорожской области противотанковых средств позволила "значительно повысить его потери в бронетехнике". "Постоянная боевая готовность подразделения - одна из ключевых (составляющих) успеха поражений целей. Если человек не тренируется постоянно, опыт у него пропадает", - рассказал журналистам командир взвода противотанкистов с позывным "Питер".

https://ria.ru/20250411/zapad-2010770658.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность