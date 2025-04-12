Военные группы "Днепр" проводят занятия на запорожских полигонах
Расчеты ПТРК "Фагот" проводят тренировки по поражению бронетехники ВСУ
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВоеннослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК "Фагот"
Военнослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК "Фагот". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Расчеты противотанковых ракетных комплексов "Фагот" группировки войск "Днепр" проводят постоянные тренировки по поражению бронированной техники ВСУ на полигонах в Запорожской области, что позволяет повысить потери противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты ПТРК "Фагот" группировки войск "Днепр" проводят постоянные интенсивные тренировки на полигонах, расположенных непосредственно в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области. Целью тренировок является поддержание высокого уровня боеготовности, адаптация к сложным и динамичным условиям боевой обстановки и повышение эффективности поражения бронированных целей в реальных условиях боя", - сообщили в военном ведомстве.
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В Минобороны отметили, что противотанковые подразделения играют важную роль в сдерживании противника, а в последнее время высокая эффективность применения российскими войсками в Запорожской области противотанковых средств позволила "значительно повысить его потери в бронетехнике".
"Постоянная боевая готовность подразделения - одна из ключевых (составляющих) успеха поражений целей. Если человек не тренируется постоянно, опыт у него пропадает", - рассказал журналистам командир взвода противотанкистов с позывным "Питер".
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