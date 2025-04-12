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Военные группы "Днепр" проводят занятия на запорожских полигонах - РИА Новости, 12.04.2025
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Военные группы "Днепр" проводят занятия на запорожских полигонах
Военные группы "Днепр" проводят занятия на запорожских полигонах - РИА Новости, 12.04.2025
Военные группы "Днепр" проводят занятия на запорожских полигонах
Расчеты противотанковых ракетных комплексов "Фагот" группировки войск "Днепр" проводят постоянные тренировки по поражению бронированной техники ВСУ на полигонах РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T05:25:00+03:00
2025-04-12T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Расчеты противотанковых ракетных комплексов "Фагот" группировки войск "Днепр" проводят постоянные тренировки по поражению бронированной техники ВСУ на полигонах в Запорожской области, что позволяет повысить потери противника, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты ПТРК "Фагот" группировки войск "Днепр" проводят постоянные интенсивные тренировки на полигонах, расположенных непосредственно в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области. Целью тренировок является поддержание высокого уровня боеготовности, адаптация к сложным и динамичным условиям боевой обстановки и повышение эффективности поражения бронированных целей в реальных условиях боя", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что противотанковые подразделения играют важную роль в сдерживании противника, а в последнее время высокая эффективность применения российскими войсками в Запорожской области противотанковых средств позволила "значительно повысить его потери в бронетехнике". "Постоянная боевая готовность подразделения - одна из ключевых (составляющих) успеха поражений целей. Если человек не тренируется постоянно, опыт у него пропадает", - рассказал журналистам командир взвода противотанкистов с позывным "Питер".
https://ria.ru/20250411/zapad-2010770658.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Военные группы "Днепр" проводят занятия на запорожских полигонах

Расчеты ПТРК "Фагот" проводят тренировки по поражению бронетехники ВСУ

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВоеннослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК "Фагот"
Военнослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК Фагот - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Военнослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК "Фагот". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Расчеты противотанковых ракетных комплексов "Фагот" группировки войск "Днепр" проводят постоянные тренировки по поражению бронированной техники ВСУ на полигонах в Запорожской области, что позволяет повысить потери противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты ПТРК "Фагот" группировки войск "Днепр" проводят постоянные интенсивные тренировки на полигонах, расположенных непосредственно в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области. Целью тренировок является поддержание высокого уровня боеготовности, адаптация к сложным и динамичным условиям боевой обстановки и повышение эффективности поражения бронированных целей в реальных условиях боя", - сообщили в военном ведомстве.
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В Минобороны отметили, что противотанковые подразделения играют важную роль в сдерживании противника, а в последнее время высокая эффективность применения российскими войсками в Запорожской области противотанковых средств позволила "значительно повысить его потери в бронетехнике".
"Постоянная боевая готовность подразделения - одна из ключевых (составляющих) успеха поражений целей. Если человек не тренируется постоянно, опыт у него пропадает", - рассказал журналистам командир взвода противотанкистов с позывным "Питер".
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