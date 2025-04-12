https://ria.ru/20250412/spetsoperatsiya-2010840746.html

Российские снайперы рассказали, как борются с дронами ВСУ

Российские снайперы рассказали, как борются с дронами ВСУ - РИА Новости, 12.04.2025

Российские снайперы рассказали, как борются с дронами ВСУ

Расчеты снайперов ВС РФ на красноармейском направлении регулярно - и днем, и ночью - уничтожают прицельным огнем БПЛА противника, такие как "Баба-яга",... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T05:17:00+03:00

2025-04-12T05:17:00+03:00

2025-04-12T09:08:00+03:00

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Расчеты снайперов ВС РФ на красноармейском направлении регулярно - и днем, и ночью - уничтожают прицельным огнем БПЛА противника, такие как "Баба-яга", прикрывая технику и личный состав российских подразделений, об этом РИА Новости рассказал старшина стрелковой роты снайперов группировки "Центр" Руслан с позывным "Албанец". "В данный момент работаем на красноармейском направлении. Это - винтовка "Возмездие". С помощью этих винтовок на данном направлении мы уничтожаем беспилотные летательные аппараты типа "Баб-яга". Вот вам представлены части, это тоже, как сказать, трофеи наши. Попадание было, получается, в крыло, соответственно, оно загорелось и отлетело", - рассказал снайпер. По его словам, с данной винтовкой работают с начала СВО. Ее прицельная дальность - 1600 метров, однако рабочая дистанция составляет 1300 метров. Работа ведется в основном ночью, с заранее подготовленной позиции, размещенной на возможных маршрутах движения БПЛА противника. Для ночной стрельбы применяется на винтовке адаптивная тепловизионная насадка и используется патрон .338 Lapua Magnum (специальный снайперский патрон для стрельбы на дальние расстояния). "Ее ("Бабу-ягу" - ред.) видно очень замечательно, все нагревается, винты работают. Расстояние - примерно 100-150 метров, бывает, рабочее. Настолько близко мы ее подпускаем к себе, чтобы на 100% поразить. Ведем огонь как со снайперской винтовки, так и со второго оружия - автомата Калашникова", - объяснил "Албанец" особенности боевой работы снайпера по воздушной цели в ночное время. Как поясняет снайпер, благодаря уничтожению вражеских БПЛА сохраняется техника и личный состав ВС РФ, а противник на некоторое время прекращает полеты в этом направлении, так как понимает, что за беспилотниками ведется охота. "Сложность их сбития - это поверить в себя, самое главное, и выйти с ним один на один, то есть не надо бояться, если ты знаешь маршрут, движение и прочее. На моем счету сбитие 14 таких вот беспилотных аппаратов типа "Баба-яга". Именно со снайперской работы я сбил семь. То есть именно при помощи вот этого оружия. Даже в дневное время было поражение", - добавил он.

https://ria.ru/20250411/zapad-2010770658.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Расчеты снайперов уничтожают прицельным огнем БПЛА противника Российские расчеты снайперов на Красноармейском направлении регулярно - и днем, и ночью - уничтожают прицельным огнем БПЛА противника, такие как "Баба-яга". Об этом РИА Новости рассказал старшина стрелковой роты снайперов группировки "Центр" Руслан с позывным "Албанец". 2025-04-12T05:17 true PT2M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы рф