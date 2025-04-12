https://ria.ru/20250412/spetsoperatsiya-2010840540.html

Группа армейской авиации уничтожила бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Группа армейской авиации уничтожила бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 12.04.2025

Группа армейской авиации уничтожила бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Ударная группа армейской авиации ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области, сообщило... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T05:15:00+03:00

2025-04-12T05:15:00+03:00

2025-04-12T12:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ударная группа армейской авиации ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области, сообщило Минобороны."Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 уничтожили бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам", — говорится в сводке.В ведомстве уточнили, что после удара экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.По данным Минобороны, за сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 235 военных. Кроме того, противник лишился одной инженерной и двух бронированных машин, а также семи автомобилей.

https://ria.ru/20250411/zapad-2010770658.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ми-28нм, ми-8 амтш