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Группа армейской авиации уничтожила бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 12.04.2025
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05:15 12.04.2025 (обновлено: 12:04 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/spetsoperatsiya-2010840540.html
Группа армейской авиации уничтожила бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Группа армейской авиации уничтожила бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 12.04.2025
Группа армейской авиации уничтожила бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Ударная группа армейской авиации ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области, сообщило... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T05:15:00+03:00
2025-04-12T12:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
ми-28нм
ми-8 амтш
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ударная группа армейской авиации ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области, сообщило Минобороны."Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 уничтожили бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам", — говорится в сводке.В ведомстве уточнили, что после удара экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.По данным Минобороны, за сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 235 военных. Кроме того, противник лишился одной инженерной и двух бронированных машин, а также семи автомобилей.
https://ria.ru/20250411/zapad-2010770658.html
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ми-28нм, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Ми-28НМ, Ми-8 АМТШ
Группа армейской авиации уничтожила бронетехнику ВСУ в курском приграничье

ВКС уничтожили замаскированную бронированную технику ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ударный вертолет Ка-52. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ударная группа армейской авиации ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области, сообщило Минобороны.
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 уничтожили бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам", — говорится в сводке.
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В ведомстве уточнили, что после удара экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
По данным Минобороны, за сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 235 военных.
Кроме того, противник лишился одной инженерной и двух бронированных машин, а также семи автомобилей.
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