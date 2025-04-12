https://ria.ru/20250412/spetsoperatsiya-2010840540.html
Группа армейской авиации уничтожила бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Группа армейской авиации уничтожила бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 12.04.2025
Группа армейской авиации уничтожила бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Ударная группа армейской авиации ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области, сообщило... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T05:15:00+03:00
2025-04-12T05:15:00+03:00
2025-04-12T12:04:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ударная группа армейской авиации ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области, сообщило Минобороны."Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 уничтожили бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам", — говорится в сводке.В ведомстве уточнили, что после удара экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.По данным Минобороны, за сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 235 военных. Кроме того, противник лишился одной инженерной и двух бронированных машин, а также семи автомобилей.
https://ria.ru/20250411/zapad-2010770658.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ми-28нм, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Ми-28НМ, Ми-8 АМТШ
Группа армейской авиации уничтожила бронетехнику ВСУ в курском приграничье
ВКС уничтожили замаскированную бронированную технику ВСУ в Курской области