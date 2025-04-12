https://ria.ru/20250412/spetsoperatsiya-2010839930.html

Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в районе Богатыря в ДНР

Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в районе Богатыря в ДНР - РИА Новости, 12.04.2025

Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в районе Богатыря в ДНР

Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили танк ВСУ в районе населённого пункта Богатырь в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T05:03:00+03:00

2025-04-12T05:03:00+03:00

2025-04-12T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили танк ВСУ в районе населённого пункта Богатырь в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что танк противника был обнаружен в ходе ведения воздушной разведки. "Техника была обнаружена в ходе ведения воздушной разведки, после чего координаторы цели были переданы операторам ударных FPV-дронов, которые вывели из строя танк сериями точных ударов. В результате последнего попадания танк воспламенился и был полностью уничтожен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность