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Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в районе Богатыря в ДНР - РИА Новости, 12.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/spetsoperatsiya-2010839930.html
Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в районе Богатыря в ДНР
Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в районе Богатыря в ДНР - РИА Новости, 12.04.2025
Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в районе Богатыря в ДНР
Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили танк ВСУ в районе населённого пункта Богатырь в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T05:03:00+03:00
2025-04-12T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили танк ВСУ в районе населённого пункта Богатырь в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что танк противника был обнаружен в ходе ведения воздушной разведки. "Техника была обнаружена в ходе ведения воздушной разведки, после чего координаторы цели были переданы операторам ударных FPV-дронов, которые вывели из строя танк сериями точных ударов. В результате последнего попадания танк воспламенился и был полностью уничтожен", - говорится в сообщении.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в районе Богатыря в ДНР

Минобороны: операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в районе Богатыря в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный FPV-дрон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили танк ВСУ в районе населённого пункта Богатырь в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Там отметили, что танк противника был обнаружен в ходе ведения воздушной разведки.
"Техника была обнаружена в ходе ведения воздушной разведки, после чего координаторы цели были переданы операторам ударных FPV-дронов, которые вывели из строя танк сериями точных ударов. В результате последнего попадания танк воспламенился и был полностью уничтожен", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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