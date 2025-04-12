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В Москве вывезли на утилизацию снаряд времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 12.04.2025
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21:20 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/snaryad-2010935742.html
В Москве вывезли на утилизацию снаряд времен Великой Отечественной войны
В Москве вывезли на утилизацию снаряд времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 12.04.2025
В Москве вывезли на утилизацию снаряд времен Великой Отечественной войны
Снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный около военного училища на юго-востоке Москвы, вывезли на утилизацию, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T21:20:00+03:00
2025-04-12T21:20:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный около военного училища на юго-востоке Москвы, вывезли на утилизацию, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости, что около военного училища на юго-востоке Москвы обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. "Шесть минут назад вывезли для утилизации. Мина времен ВОВ без взрывателя", - сказал собеседник агентству.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве вывезли на утилизацию снаряд времен Великой Отечественной войны

На юго-востоке Москвы вывезли на утилизацию снаряд времен ВОВ

© РИА Новости / Виктория Гагкаева | Перейти в медиабанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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Эмблема МЧС России на служебном автомобиле.. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный около военного училища на юго-востоке Москвы, вывезли на утилизацию, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости, что около военного училища на юго-востоке Москвы обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны.
«
"Шесть минут назад вывезли для утилизации. Мина времен ВОВ без взрывателя", - сказал собеседник агентству.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Танковый снаряд нашли в лесополосе возле СНТ в Новой Москве
25 марта, 15:27
 
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