https://ria.ru/20250412/smi-2010836487.html

Келлог заявил, что в Белом доме не знают объем минералов на Украине

Келлог заявил, что в Белом доме не знают объем минералов на Украине - РИА Новости, 12.04.2025

Келлог заявил, что в Белом доме не знают объем минералов на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью британской газете Times заявил, что в администрации американского лидера "никто не знает"... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T03:25:00+03:00

2025-04-12T03:25:00+03:00

2025-04-12T03:27:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью британской газете Times заявил, что в администрации американского лидера "никто не знает" объем доступных полезных ископаемых на Украине, а также их ценность. Журнал Economist 17 февраля со ссылкой на украинского геолога Илью Кравчука сообщил, что власти в Киеве на самом деле не знают, где располагаются их ресурсы, поскольку разведка давно не проводилась. "Среди (членов - ред.) администрации Трампа было понимание того, что никто не знает, какие типы минералов доступны на Украине или их ценность. В последний раз геологические исследования (полезных ископаемых - ред.) проводились в Советском Союзе", - пишет издание. По данным газеты, спецпосланник объяснил, что окончательное решение по поводу доступа США к минералам страны будет за Верховной радой Украины. Как отмечает издание, Келлог подчеркнул, что американские чиновники в ближайшие дни будут работать со сложностями по соглашению и попытаются превратить "бизнес-сделку" в "дипломатическую сделку". Подписание соглашения о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки. В пятницу газета New York Times, ознакомившаяся с новой версией проекта сделки по минералам между США и Украиной, сообщила, что в документе нет упоминаний о гарантиях безопасности для киевского режима. Территория Украины, как следует из анализа РИА Новости. содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в заметных количествах добывается там только семь из них: бериллий, гафний, графит, магний, марганец, титан и цирконий.

https://ria.ru/20250216/ssha-1999631476.html

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский, украина