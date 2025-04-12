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Келлог заявил, что в Белом доме не знают объем минералов на Украине - РИА Новости, 12.04.2025
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03:25 12.04.2025 (обновлено: 03:27 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/smi-2010836487.html
Келлог заявил, что в Белом доме не знают объем минералов на Украине
Келлог заявил, что в Белом доме не знают объем минералов на Украине - РИА Новости, 12.04.2025
Келлог заявил, что в Белом доме не знают объем минералов на Украине
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью британской газете Times заявил, что в администрации американского лидера "никто не знает"... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:25:00+03:00
2025-04-12T03:27:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью британской газете Times заявил, что в администрации американского лидера "никто не знает" объем доступных полезных ископаемых на Украине, а также их ценность. Журнал Economist 17 февраля со ссылкой на украинского геолога Илью Кравчука сообщил, что власти в Киеве на самом деле не знают, где располагаются их ресурсы, поскольку разведка давно не проводилась. "Среди (членов - ред.) администрации Трампа было понимание того, что никто не знает, какие типы минералов доступны на Украине или их ценность. В последний раз геологические исследования (полезных ископаемых - ред.) проводились в Советском Союзе", - пишет издание. По данным газеты, спецпосланник объяснил, что окончательное решение по поводу доступа США к минералам страны будет за Верховной радой Украины. Как отмечает издание, Келлог подчеркнул, что американские чиновники в ближайшие дни будут работать со сложностями по соглашению и попытаются превратить "бизнес-сделку" в "дипломатическую сделку". Подписание соглашения о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки. В пятницу газета New York Times, ознакомившаяся с новой версией проекта сделки по минералам между США и Украиной, сообщила, что в документе нет упоминаний о гарантиях безопасности для киевского режима. Территория Украины, как следует из анализа РИА Новости. содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в заметных количествах добывается там только семь из них: бериллий, гафний, графит, магний, марганец, титан и цирконий.
https://ria.ru/20250216/ssha-1999631476.html
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в мире, сша, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский, украина
В мире, США, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Украина
Келлог заявил, что в Белом доме не знают объем минералов на Украине

Келлог заявил, что в Белом доме не знают объем и ценность минералов на Украине

© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью британской газете Times заявил, что в администрации американского лидера "никто не знает" объем доступных полезных ископаемых на Украине, а также их ценность.
Журнал Economist 17 февраля со ссылкой на украинского геолога Илью Кравчука сообщил, что власти в Киеве на самом деле не знают, где располагаются их ресурсы, поскольку разведка давно не проводилась.
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"Среди (членов - ред.) администрации Трампа было понимание того, что никто не знает, какие типы минералов доступны на Украине или их ценность. В последний раз геологические исследования (полезных ископаемых - ред.) проводились в Советском Союзе", - пишет издание.
По данным газеты, спецпосланник объяснил, что окончательное решение по поводу доступа США к минералам страны будет за Верховной радой Украины. Как отмечает издание, Келлог подчеркнул, что американские чиновники в ближайшие дни будут работать со сложностями по соглашению и попытаются превратить "бизнес-сделку" в "дипломатическую сделку".
Подписание соглашения о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
В пятницу газета New York Times, ознакомившаяся с новой версией проекта сделки по минералам между США и Украиной, сообщила, что в документе нет упоминаний о гарантиях безопасности для киевского режима.
Территория Украины, как следует из анализа РИА Новости. содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в заметных количествах добывается там только семь из них: бериллий, гафний, графит, магний, марганец, титан и цирконий.
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