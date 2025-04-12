Президент Словакии раскритиковал послов ЕС
Пеллегрини осудил послов ЕС за отказ почтить память советских солдат
Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что не понимает послов стран Европейского союза, которые отказались отдать дань уважения освободителям Братиславы.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее раскритиковал послов стран Европейского союза за отказ участвовать 4 апреля в мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы от фашизма из-за того, что туда был приглашен посол РФ. Он сравнил европейских дипломатов с упрямыми детьми, отметив, что их обязанность не упрямиться, а работать.
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"Не понимаю (позицию западных дипломатов - ред.), потому что посол России, которого пригласило правительство, в своем выступлении не сказал ничего, что можно было как-то подвергнуть критике, и никто его речь не критиковал. Я думаю, что западные дипломаты должны были принять это приглашение не на основе того, какой посол приглашен туда, а на основе уважения к погибшим героям, которые освободили Словакию", - сказал Пеллегрини в программе "Субботние диалоги".
По его мнению, послы стран Европейского союза, отказавшиеся участвовать в памятном мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы на мемориале Славин, отдали предпочтение политике вместо того, чтобы отдать дань уважения погибшим за освобождение столицы Словакии солдатам.
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"Я в начале этого года призвал всех жителей Словакии, всех общественных деятелей не пытаться переписывать историю. События, которые произошли 80 лет назад, не имеют ничего общего с тем, что происходит сейчас на востоке от нас, с сегодняшним военным конфликтом", - отметил словацкий президент.
Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено более 6,8 тысячи советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.