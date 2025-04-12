https://ria.ru/20250412/slovakiya-2010894871.html

Президент Словакии раскритиковал послов ЕС

Президент Словакии раскритиковал послов ЕС - РИА Новости, 12.04.2025

Президент Словакии раскритиковал послов ЕС

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что не понимает послов стран Европейского союза, которые отказались отдать дань уважения освободителям Братиславы. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:10:00+03:00

2025-04-12T16:10:00+03:00

2025-04-12T16:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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петер пеллегрини

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БРАТИСЛАВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что не понимает послов стран Европейского союза, которые отказались отдать дань уважения освободителям Братиславы. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее раскритиковал послов стран Европейского союза за отказ участвовать 4 апреля в мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы от фашизма из-за того, что туда был приглашен посол РФ. Он сравнил европейских дипломатов с упрямыми детьми, отметив, что их обязанность не упрямиться, а работать. "Не понимаю (позицию западных дипломатов - ред.), потому что посол России, которого пригласило правительство, в своем выступлении не сказал ничего, что можно было как-то подвергнуть критике, и никто его речь не критиковал. Я думаю, что западные дипломаты должны были принять это приглашение не на основе того, какой посол приглашен туда, а на основе уважения к погибшим героям, которые освободили Словакию", - сказал Пеллегрини в программе "Субботние диалоги". По его мнению, послы стран Европейского союза, отказавшиеся участвовать в памятном мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы на мемориале Славин, отдали предпочтение политике вместо того, чтобы отдать дань уважения погибшим за освобождение столицы Словакии солдатам. "Я в начале этого года призвал всех жителей Словакии, всех общественных деятелей не пытаться переписывать историю. События, которые произошли 80 лет назад, не имеют ничего общего с тем, что происходит сейчас на востоке от нас, с сегодняшним военным конфликтом", - отметил словацкий президент. Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено более 6,8 тысячи советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.

https://ria.ru/20250330/avstriya-2008247484.html

https://ria.ru/20250406/belgrad-2009646249.html

https://ria.ru/20250404/slovakiya-2009426035.html

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в мире, словакия, братислава, россия, петер пеллегрини, роберт фицо, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне