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Президент Словакии раскритиковал послов ЕС - РИА Новости, 12.04.2025
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16:10 12.04.2025 (обновлено: 16:48 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/slovakiya-2010894871.html
Президент Словакии раскритиковал послов ЕС
Президент Словакии раскритиковал послов ЕС - РИА Новости, 12.04.2025
Президент Словакии раскритиковал послов ЕС
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что не понимает послов стран Европейского союза, которые отказались отдать дань уважения освободителям Братиславы. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:10:00+03:00
2025-04-12T16:48:00+03:00
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петер пеллегрини
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БРАТИСЛАВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что не понимает послов стран Европейского союза, которые отказались отдать дань уважения освободителям Братиславы. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее раскритиковал послов стран Европейского союза за отказ участвовать 4 апреля в мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы от фашизма из-за того, что туда был приглашен посол РФ. Он сравнил европейских дипломатов с упрямыми детьми, отметив, что их обязанность не упрямиться, а работать. "Не понимаю (позицию западных дипломатов - ред.), потому что посол России, которого пригласило правительство, в своем выступлении не сказал ничего, что можно было как-то подвергнуть критике, и никто его речь не критиковал. Я думаю, что западные дипломаты должны были принять это приглашение не на основе того, какой посол приглашен туда, а на основе уважения к погибшим героям, которые освободили Словакию", - сказал Пеллегрини в программе "Субботние диалоги". По его мнению, послы стран Европейского союза, отказавшиеся участвовать в памятном мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы на мемориале Славин, отдали предпочтение политике вместо того, чтобы отдать дань уважения погибшим за освобождение столицы Словакии солдатам. "Я в начале этого года призвал всех жителей Словакии, всех общественных деятелей не пытаться переписывать историю. События, которые произошли 80 лет назад, не имеют ничего общего с тем, что происходит сейчас на востоке от нас, с сегодняшним военным конфликтом", - отметил словацкий президент. Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено более 6,8 тысячи советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.
https://ria.ru/20250330/avstriya-2008247484.html
https://ria.ru/20250406/belgrad-2009646249.html
https://ria.ru/20250404/slovakiya-2009426035.html
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в мире, словакия, братислава, россия, петер пеллегрини, роберт фицо, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Словакия, Братислава, Россия, Петер Пеллегрини, Роберт Фицо, Евросоюз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Словакии раскритиковал послов ЕС

Пеллегрини осудил послов ЕС за отказ почтить память советских солдат

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что не понимает послов стран Европейского союза, которые отказались отдать дань уважения освободителям Братиславы.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее раскритиковал послов стран Европейского союза за отказ участвовать 4 апреля в мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы от фашизма из-за того, что туда был приглашен посол РФ. Он сравнил европейских дипломатов с упрямыми детьми, отметив, что их обязанность не упрямиться, а работать.
Австрия - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Российские дипломаты почтили память советских солдат в Австрии
30 марта, 16:04
«
"Не понимаю (позицию западных дипломатов - ред.), потому что посол России, которого пригласило правительство, в своем выступлении не сказал ничего, что можно было как-то подвергнуть критике, и никто его речь не критиковал. Я думаю, что западные дипломаты должны были принять это приглашение не на основе того, какой посол приглашен туда, а на основе уважения к погибшим героям, которые освободили Словакию", - сказал Пеллегрини в программе "Субботние диалоги".
По его мнению, послы стран Европейского союза, отказавшиеся участвовать в памятном мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы на мемориале Славин, отдали предпочтение политике вместо того, чтобы отдать дань уважения погибшим за освобождение столицы Словакии солдатам.
Послы РФ и Белоруссии Александр Боцан-Харченко и Сергей Малиновский возложили венки и цветы к мемориалу погибшим в результате бомбардировок Белграда авиацией нацистской Германии. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Послы России и Белоруссии почтили память жертв бомбардировок в Белграде
6 апреля, 14:23
«
"Я в начале этого года призвал всех жителей Словакии, всех общественных деятелей не пытаться переписывать историю. События, которые произошли 80 лет назад, не имеют ничего общего с тем, что происходит сейчас на востоке от нас, с сегодняшним военным конфликтом", - отметил словацкий президент.
Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено более 6,8 тысячи советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Фицо осудил послов ЕС за отказ посетить годовщину освобождения Братиславы
4 апреля, 19:17
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреСловакияБратиславаРоссияПетер ПеллегриниРоберт ФицоЕвросоюз80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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