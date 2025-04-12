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СК предъявил трем украинским боевикам обвинение в совершении теракта - РИА Новости, 12.04.2025
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08:42 12.04.2025 (обновлено: 08:56 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/sk-2010851303.html
СК предъявил трем украинским боевикам обвинение в совершении теракта
СК предъявил трем украинским боевикам обвинение в совершении теракта - РИА Новости, 12.04.2025
СК предъявил трем украинским боевикам обвинение в совершении теракта
Троим украинским боевикам, обстреливавшим курское село Ольговка, где погибли не менее четырех мирных жителей, предъявлено обвинение в совершении теракта,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T08:42:00+03:00
2025-04-12T08:56:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
курская область
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Троим украинским боевикам, обстреливавшим курское село Ольговка, где погибли не менее четырех мирных жителей, предъявлено обвинение в совершении теракта, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Предъявлено обвинение троим украинским боевикам, обстреливавшим село Ольговка Курской области. Главным военным следственным управлением СК России предъявлено обвинение в совершении террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) военнослужащим 17 танковой бригады вооруженных формирований Украины Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко", - сказала она.Согласно следствию, в августе 2024 года Дребеда, Крайванов и Шевченко в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию России. Они находились в Кореневском районе Курской области и, исполняя приказы командиров, систематически обстреливали жилые дома села Ольговка, где находились мирные жители. В результате не менее четырех гражданских лиц погибли, а также существенные повреждения получила гражданская инфраструктура."В ходе расследования уголовного дела военные следователи продолжают устанавливать участников украинских вооруженных формирований, причастных к обстрелам мирного населения, для их последующего привлечения к уголовной ответственности", - добавила Петренко.Согласно видео с допросом, опубликованном СК РФ в Telegram-канале, трое украинских военных вину признали.
https://ria.ru/20250411/vsu-2010716839.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, курская область
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Курская область
СК предъявил трем украинским боевикам обвинение в совершении теракта

СК предъявил обвинение трем украинским боевикам, обстреливавшим курскую Ольговку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Троим украинским боевикам, обстреливавшим курское село Ольговка, где погибли не менее четырех мирных жителей, предъявлено обвинение в совершении теракта, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Предъявлено обвинение троим украинским боевикам, обстреливавшим село Ольговка Курской области. Главным военным следственным управлением СК России предъявлено обвинение в совершении террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) военнослужащим 17 танковой бригады вооруженных формирований Украины Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко", - сказала она.
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Согласно следствию, в августе 2024 года Дребеда, Крайванов и Шевченко в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию России. Они находились в Кореневском районе Курской области и, исполняя приказы командиров, систематически обстреливали жилые дома села Ольговка, где находились мирные жители. В результате не менее четырех гражданских лиц погибли, а также существенные повреждения получила гражданская инфраструктура.
"В ходе расследования уголовного дела военные следователи продолжают устанавливать участников украинских вооруженных формирований, причастных к обстрелам мирного населения, для их последующего привлечения к уголовной ответственности", - добавила Петренко.
Согласно видео с допросом, опубликованном СК РФ в Telegram-канале, трое украинских военных вину признали.
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