СК предъявил трем украинским боевикам обвинение в совершении теракта
СК предъявил обвинение трем украинским боевикам, обстреливавшим курскую Ольговку
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Троим украинским боевикам, обстреливавшим курское село Ольговка, где погибли не менее четырех мирных жителей, предъявлено обвинение в совершении теракта, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Предъявлено обвинение троим украинским боевикам, обстреливавшим село Ольговка Курской области. Главным военным следственным управлением СК России предъявлено обвинение в совершении террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) военнослужащим 17 танковой бригады вооруженных формирований Украины Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко", - сказала она.
Согласно следствию, в августе 2024 года Дребеда, Крайванов и Шевченко в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию России. Они находились в Кореневском районе Курской области и, исполняя приказы командиров, систематически обстреливали жилые дома села Ольговка, где находились мирные жители. В результате не менее четырех гражданских лиц погибли, а также существенные повреждения получила гражданская инфраструктура.
"В ходе расследования уголовного дела военные следователи продолжают устанавливать участников украинских вооруженных формирований, причастных к обстрелам мирного населения, для их последующего привлечения к уголовной ответственности", - добавила Петренко.
Согласно видео с допросом, опубликованном СК РФ в Telegram-канале, трое украинских военных вину признали.