https://ria.ru/20250412/sk-2010851303.html

СК предъявил трем украинским боевикам обвинение в совершении теракта

СК предъявил трем украинским боевикам обвинение в совершении теракта - РИА Новости, 12.04.2025

СК предъявил трем украинским боевикам обвинение в совершении теракта

Троим украинским боевикам, обстреливавшим курское село Ольговка, где погибли не менее четырех мирных жителей, предъявлено обвинение в совершении теракта,... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T08:42:00+03:00

2025-04-12T08:42:00+03:00

2025-04-12T08:56:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

курская область

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Троим украинским боевикам, обстреливавшим курское село Ольговка, где погибли не менее четырех мирных жителей, предъявлено обвинение в совершении теракта, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Предъявлено обвинение троим украинским боевикам, обстреливавшим село Ольговка Курской области. Главным военным следственным управлением СК России предъявлено обвинение в совершении террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) военнослужащим 17 танковой бригады вооруженных формирований Украины Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко", - сказала она.Согласно следствию, в августе 2024 года Дребеда, Крайванов и Шевченко в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию России. Они находились в Кореневском районе Курской области и, исполняя приказы командиров, систематически обстреливали жилые дома села Ольговка, где находились мирные жители. В результате не менее четырех гражданских лиц погибли, а также существенные повреждения получила гражданская инфраструктура."В ходе расследования уголовного дела военные следователи продолжают устанавливать участников украинских вооруженных формирований, причастных к обстрелам мирного населения, для их последующего привлечения к уголовной ответственности", - добавила Петренко.Согласно видео с допросом, опубликованном СК РФ в Telegram-канале, трое украинских военных вину признали.

https://ria.ru/20250411/vsu-2010716839.html

https://ria.ru/20250412/kursk-2010780314.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, курская область