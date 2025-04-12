https://ria.ru/20250412/siriya-2010862596.html

Спецпосланник ООН по Сирии заявил, что продолжает работать с Россией

Спецпосланник ООН по Сирии заявил, что продолжает работать с Россией - РИА Новости, 12.04.2025

Спецпосланник ООН по Сирии заявил, что продолжает работать с Россией

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен не встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в Анталье, но... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T11:20:00+03:00

2025-04-12T11:20:00+03:00

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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен не встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в Анталье, но продолжает работать с Россией и не исключает поездки в Москву, заявил он РИА Новости."Я, конечно, продолжаю работать с Россией, но я не буду встречаться с Сергеем Лавровым в кулуарах этого форума, я сразу уезжаю в аэропорт", - сказал он.На вопрос, планирует ли он приехать в Москву, Педерсен ответил, что "это нужно будет посмотреть".

https://ria.ru/20250410/kurdy-2010568807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сирия, оон