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Спецпосланник ООН по Сирии заявил, что продолжает работать с Россией - РИА Новости, 12.04.2025
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11:20 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/siriya-2010862596.html
Спецпосланник ООН по Сирии заявил, что продолжает работать с Россией
Спецпосланник ООН по Сирии заявил, что продолжает работать с Россией - РИА Новости, 12.04.2025
Спецпосланник ООН по Сирии заявил, что продолжает работать с Россией
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен не встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в Анталье, но... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T11:20:00+03:00
2025-04-12T11:20:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен не встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в Анталье, но продолжает работать с Россией и не исключает поездки в Москву, заявил он РИА Новости."Я, конечно, продолжаю работать с Россией, но я не буду встречаться с Сергеем Лавровым в кулуарах этого форума, я сразу уезжаю в аэропорт", - сказал он.На вопрос, планирует ли он приехать в Москву, Педерсен ответил, что "это нужно будет посмотреть".
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в мире, россия, сирия, оон
В мире, Россия, Сирия, ООН
Спецпосланник ООН по Сирии заявил, что продолжает работать с Россией

Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен не исключил, что приедет в Россию

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСпецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Пресс-служба МИД РФ
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Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен не встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в Анталье, но продолжает работать с Россией и не исключает поездки в Москву, заявил он РИА Новости.
"Я, конечно, продолжаю работать с Россией, но я не буду встречаться с Сергеем Лавровым в кулуарах этого форума, я сразу уезжаю в аэропорт", - сказал он.
На вопрос, планирует ли он приехать в Москву, Педерсен ответил, что "это нужно будет посмотреть".
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