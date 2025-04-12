https://ria.ru/20250412/simonyan-2010948150.html

Украину ждет судьба Польши, заявила Симоньян

Украину ждет судьба Польши, заявила Симоньян - РИА Новости, 12.04.2025

Украину ждет судьба Польши, заявила Симоньян

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что территория... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T23:51:00+03:00

2025-04-12T23:51:00+03:00

2025-04-12T23:51:00+03:00

украина

польша

россия

маргарита симоньян

в мире

миа "россия сегодня"

риа новости

телеканал rt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584445_0:798:2048:1950_1920x0_80_0_0_2e7aeec10768c79729ad06161f49f538.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что территория Украины будет поделена так же, как когда-то была поделена территория Польши. "Украину не ждет никакая судьба. Судьба ждет территории, которые раньше были Украиной. Как мне кажется. Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша. Нам же чужого не надо, как это всегда было. Мы заберем свое, свои русские территории. Те земли, где живут люди нашей культуры, нашей истории, нашего языка, которые хотят жить с нами", - сказала Симоньян в эфире программы "Право знать". Она также подчеркнула, что к России присоединятся те территории, "где нам рады". "Вот мы заберем все то, где нам рады. Посерединке будет буферная зона, чтобы те, кто нам не рады, не могли устраивать пакости тем, кто нам рады. А то, что за буферной зоной, да найдется кому поделить между собой. Так или иначе", - добавила Симоньян.

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010944311.html

https://ria.ru/20250411/simonyan-2010824011.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша, россия, маргарита симоньян, в мире, миа "россия сегодня", риа новости, телеканал rt