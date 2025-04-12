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Украину ждет судьба Польши, заявила Симоньян - РИА Новости, 12.04.2025
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23:51 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/simonyan-2010948150.html
Украину ждет судьба Польши, заявила Симоньян
Украину ждет судьба Польши, заявила Симоньян - РИА Новости, 12.04.2025
Украину ждет судьба Польши, заявила Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что территория... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T23:51:00+03:00
2025-04-12T23:51:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что территория Украины будет поделена так же, как когда-то была поделена территория Польши. "Украину не ждет никакая судьба. Судьба ждет территории, которые раньше были Украиной. Как мне кажется. Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша. Нам же чужого не надо, как это всегда было. Мы заберем свое, свои русские территории. Те земли, где живут люди нашей культуры, нашей истории, нашего языка, которые хотят жить с нами", - сказала Симоньян в эфире программы "Право знать". Она также подчеркнула, что к России присоединятся те территории, "где нам рады". "Вот мы заберем все то, где нам рады. Посерединке будет буферная зона, чтобы те, кто нам не рады, не могли устраивать пакости тем, кто нам рады. А то, что за буферной зоной, да найдется кому поделить между собой. Так или иначе", - добавила Симоньян.
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010944311.html
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Украина, Польша, Россия, Маргарита Симоньян, В мире, МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Телеканал RT
Украину ждет судьба Польши, заявила Симоньян

Симоньян: территория Украины будет поделена так же, как когда-то было с Польшей

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что территория Украины будет поделена так же, как когда-то была поделена территория Польши.
"Украину не ждет никакая судьба. Судьба ждет территории, которые раньше были Украиной. Как мне кажется. Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша. Нам же чужого не надо, как это всегда было. Мы заберем свое, свои русские территории. Те земли, где живут люди нашей культуры, нашей истории, нашего языка, которые хотят жить с нами", - сказала Симоньян в эфире программы "Право знать".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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Она также подчеркнула, что к России присоединятся те территории, "где нам рады".
"Вот мы заберем все то, где нам рады. Посерединке будет буферная зона, чтобы те, кто нам не рады, не могли устраивать пакости тем, кто нам рады. А то, что за буферной зоной, да найдется кому поделить между собой. Так или иначе", - добавила Симоньян.
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