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В Черновицкой области силовики захватили храм УПЦ - РИА Новости, 12.04.2025
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Религия
 
16:40 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/siloviki-2010897600.html
В Черновицкой области силовики захватили храм УПЦ
В Черновицкой области силовики захватили храм УПЦ - РИА Новости, 12.04.2025
В Черновицкой области силовики захватили храм УПЦ
Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при участии полицейских осуществили силовой захват Свято-Николаевского храма канонической... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:40:00+03:00
2025-04-12T16:40:00+03:00
религия
украина
черновицкая область
россия
владимир зеленский
православная церковь украины (пцу)
оон
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при участии полицейских осуществили силовой захват Свято-Николаевского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенного в селе Верхние Становцы Черновицкой области, сообщает "Союз православных журналистов". Украинский Telegram-канал "Первый Козацкий" 9 апреля сообщил, что группа связанных с ПЦУ вооруженных лиц совершила нападение на храм и избила прихожан. На следующий день община УПЦ в селе Верхние Становцы обратилась за защитой к представительству ООН на Украине после нападения сторонников раскольнической ПЦУ на расположенный в этом селе Свято-Николаевский храм. "Николаевский храм в Верхних Становцах захвачен. Захват организован с помощью полиции. Вначале силовики позволили рейдерам ПЦУ сломать забор и захватить помещение храма, а затем сделали живой коридор (из полицейских - ред.), чтобы запустить неизвестных общине УПЦ людей внутрь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Союза православных журналистов". На сопровождающем публикацию видео захват храма происходит при участии нескольких десятков мужчин в балаклавах. Нескольких женщин, которые пытались им помешать, рейдеры повалили на землю. Полиция не препятствовала действиям нападавших, избивая прихожан, рейдеры взломали двери и смогли беспрепятственно захватить храм. "А после этого говорят, что у нас есть какие-то законы о вероисповедании… Это совсем чужие, незнакомые люди пришли к храму. Нет у нас ни закона, ни власти. Все спланировано, просто ломали забор и заходили в церковь. А полиция демонстративно на все это смотрела". - сказала одна из прихожанок, снимая захват храма. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000805960.html
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украина, черновицкая область, россия, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), оон, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Черновицкая область, Россия, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ), ООН, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
В Черновицкой области силовики захватили храм УПЦ

В Черновицкой области силовики захватили Свято-Николаевский храм УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при участии полицейских осуществили силовой захват Свято-Николаевского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенного в селе Верхние Становцы Черновицкой области, сообщает "Союз православных журналистов".
Украинский Telegram-канал "Первый Козацкий" 9 апреля сообщил, что группа связанных с ПЦУ вооруженных лиц совершила нападение на храм и избила прихожан. На следующий день община УПЦ в селе Верхние Становцы обратилась за защитой к представительству ООН на Украине после нападения сторонников раскольнической ПЦУ на расположенный в этом селе Свято-Николаевский храм.
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"Николаевский храм в Верхних Становцах захвачен. Захват организован с помощью полиции. Вначале силовики позволили рейдерам ПЦУ сломать забор и захватить помещение храма, а затем сделали живой коридор (из полицейских - ред.), чтобы запустить неизвестных общине УПЦ людей внутрь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Союза православных журналистов".
На сопровождающем публикацию видео захват храма происходит при участии нескольких десятков мужчин в балаклавах. Нескольких женщин, которые пытались им помешать, рейдеры повалили на землю. Полиция не препятствовала действиям нападавших, избивая прихожан, рейдеры взломали двери и смогли беспрепятственно захватить храм.
«
"А после этого говорят, что у нас есть какие-то законы о вероисповедании… Это совсем чужие, незнакомые люди пришли к храму. Нет у нас ни закона, ни власти. Все спланировано, просто ломали забор и заходили в церковь. А полиция демонстративно на все это смотрела". - сказала одна из прихожанок, снимая захват храма.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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РелигияУкраинаЧерновицкая областьРоссияВладимир ЗеленскийПравославная церковь Украины (ПЦУ)ООНУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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