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В Минпромторге рассказали о запасах редких металлов в Сибири - РИА Новости, 12.04.2025
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22:24 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/sibir-2010940787.html
В Минпромторге рассказали о запасах редких металлов в Сибири
В Минпромторге рассказали о запасах редких металлов в Сибири - РИА Новости, 12.04.2025
В Минпромторге рассказали о запасах редких металлов в Сибири
Сибирский федеральный округ (СФО) располагает значительными запасами редких металлов, среди которых молибден, цирконий, литий, ниобий, тантал, германий,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T22:24:00+03:00
2025-04-12T22:24:00+03:00
экономика
россия
иркутская область
республика хакасия
дмитрий патрушев
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сибирский федеральный округ (СФО) располагает значительными запасами редких металлов, среди которых молибден, цирконий, литий, ниобий, тантал, германий, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Сибирский Федеральный округ располагает значительными запасами редких металлов, среди которых выделяются крупные запасы молибдена, циркония, лития, ниобия, тантала, германия. Данные металлы являются важными компонентами базовых материалов, без их применения трудно представить выпуск изделий в различных отраслях: энергетика, электротранспорт, электроника, машиностроение, газо- и нефтяной сектор и химическая промышленность, которые являются якорными сферами потребления редких металлов", – рассказали в ведомстве. В Минпромторге отметили, что на территории СФО имеется ряд крупных рентабельных месторождений редких металлов. Их планируется разрабатывать с созданием производственных мощностей по глубокой переработке сырья и выпуску продукции с высокой долей добавленной стоимости. Наличие действующих рентабельных месторождений, профильных институтов, а также созданный технологических задел дает значительные перспективы и возможности по созданию и развитию цепочек продукции глубокого передела для производства конечной продукции с более высокой долей добавленной стоимости. "Так, в качестве примеров, в СФО имеются действующие мощности по переработке литиевого сырья (карбоната) и производству продукции глубокого передела – моногидрат гидроксида лития. Республика Хакасия в настоящее время является центром добычи и производства молибдена для крупнейших российских сталеплавильных производств. В Иркутской области реализуются проекты по добыче ниобия и производству феррониобия", – отметили в министерстве. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что разведанные запасы редкоземельных металлов в Сибири составляют 18% от общероссийских, для развития глубокой переработки РЗМ прорабатывается вопрос о создании в Сибири соответствующего производственного кластера. В конце февраля Минпромторг РФ сообщал, что подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов по редкоземельным металлам уже ведется в Мурманской области, Иркутской области, Якутии и других регионах. Сегодня в России уже разрабатываются 24 ключевые производственные цепочки по редкоземельным металлам и их соединениям. Строятся предприятия полного цикла - от добычи сырья до выпуска высокотехнологичной продукции. Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.
https://ria.ru/20250410/priangare-2010375144.html
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экономика, россия, иркутская область, республика хакасия, дмитрий патрушев, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Иркутская область, Республика Хакасия, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Минпромторге рассказали о запасах редких металлов в Сибири

Минпромторг: Сибирь располагает значительными запасами редких металлов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСибирь
Сибирь - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сибирский федеральный округ (СФО) располагает значительными запасами редких металлов, среди которых молибден, цирконий, литий, ниобий, тантал, германий, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Сибирский Федеральный округ располагает значительными запасами редких металлов, среди которых выделяются крупные запасы молибдена, циркония, лития, ниобия, тантала, германия. Данные металлы являются важными компонентами базовых материалов, без их применения трудно представить выпуск изделий в различных отраслях: энергетика, электротранспорт, электроника, машиностроение, газо- и нефтяной сектор и химическая промышленность, которые являются якорными сферами потребления редких металлов", – рассказали в ведомстве.
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В Минпромторге отметили, что на территории СФО имеется ряд крупных рентабельных месторождений редких металлов. Их планируется разрабатывать с созданием производственных мощностей по глубокой переработке сырья и выпуску продукции с высокой долей добавленной стоимости. Наличие действующих рентабельных месторождений, профильных институтов, а также созданный технологических задел дает значительные перспективы и возможности по созданию и развитию цепочек продукции глубокого передела для производства конечной продукции с более высокой долей добавленной стоимости.
"Так, в качестве примеров, в СФО имеются действующие мощности по переработке литиевого сырья (карбоната) и производству продукции глубокого передела – моногидрат гидроксида лития. Республика Хакасия в настоящее время является центром добычи и производства молибдена для крупнейших российских сталеплавильных производств. В Иркутской области реализуются проекты по добыче ниобия и производству феррониобия", – отметили в министерстве.
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Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что разведанные запасы редкоземельных металлов в Сибири составляют 18% от общероссийских, для развития глубокой переработки РЗМ прорабатывается вопрос о создании в Сибири соответствующего производственного кластера.
В конце февраля Минпромторг РФ сообщал, что подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов по редкоземельным металлам уже ведется в Мурманской области, Иркутской области, Якутии и других регионах. Сегодня в России уже разрабатываются 24 ключевые производственные цепочки по редкоземельным металлам и их соединениям. Строятся предприятия полного цикла - от добычи сырья до выпуска высокотехнологичной продукции.
Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.
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ЭкономикаРоссияИркутская областьРеспублика ХакасияДмитрий ПатрушевВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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