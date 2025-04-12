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Сибига высказался о сроках окончания украинского конфликта - РИА Новости, 12.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/sibiga-2010890476.html
Сибига высказался о сроках окончания украинского конфликта
Сибига высказался о сроках окончания украинского конфликта - РИА Новости, 12.04.2025
Сибига высказался о сроках окончания украинского конфликта
Киев хочет закончить конфликт в этом году, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:14:00+03:00
2025-04-12T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
андрей сибига
владимир путин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Киев хочет закончить конфликт в этом году, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Соответствующее заявление Сибига сделал в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме. "Украина хочет мира. Мы хотим закончить эту войну в этом году", - сказал Сибига. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008665690.html
https://ria.ru/20250412/chasovyar-1981337707.html
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россия, украина, киев, андрей сибига, владимир путин, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Андрей Сибига, Владимир Путин, НАТО, В мире
Сибига высказался о сроках окончания украинского конфликта

Сибига: Украина хочет закончить конфликт в этом году

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Киев хочет закончить конфликт в этом году, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Соответствующее заявление Сибига сделал в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме.
"Украина хочет мира. Мы хотим закончить эту войну в этом году", - сказал Сибига.
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Сибига перепутал Украину и США в контексте соглашения о минералах
1 апреля, 14:58
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевАндрей СибигаВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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