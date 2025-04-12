https://ria.ru/20250412/sibiga-2010890476.html

Сибига высказался о сроках окончания украинского конфликта

Сибига высказался о сроках окончания украинского конфликта - РИА Новости, 12.04.2025

Сибига высказался о сроках окончания украинского конфликта

Киев хочет закончить конфликт в этом году, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:14:00+03:00

2025-04-12T16:14:00+03:00

2025-04-12T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Киев хочет закончить конфликт в этом году, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Соответствующее заявление Сибига сделал в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме. "Украина хочет мира. Мы хотим закончить эту войну в этом году", - сказал Сибига. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250401/ukraina-2008665690.html

https://ria.ru/20250412/chasovyar-1981337707.html

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