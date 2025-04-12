https://ria.ru/20250412/shveytsariya-2010890813.html

Президент Швейцарии заявила о желании инвестировать в экономику США

Президент Швейцарии заявила о желании инвестировать в экономику США - РИА Новости, 12.04.2025

Президент Швейцарии заявила о желании инвестировать в экономику США

Швейцарские компании хотят инвестировать в экономику США, но хотят гарантий надежности планируемых вложений в течение следующего года, заявила президент... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:46:00+03:00

2025-04-12T15:46:00+03:00

2025-04-12T15:46:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Швейцарские компании хотят инвестировать в экономику США, но хотят гарантий надежности планируемых вложений в течение следующего года, заявила президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в интервью агентству Bloomberg. "Швейцарские компании много инвестируют и планируют много инвестировать (в экономику США - ред.), но им нужен сигнал - им необходимо знать, насколько надежны их инвестиции будут в течение следующего года", - заявила президент.Келлер-Зуттер также поделилась деталями диалога с президентом США Дональдом Трампом, отметив желание обеих сторон прийти к конструктивному решению ситуации с американскими пошлинами в отношении Швейцарии, ставка которых составляет 31%. Ранее стоимость швейцарского франка, который воспринимается инвесторами как альтернативная "надежная валюта", к доллару в пятницу днем поднялась до самого высокого уровня с января 2015 года на фоне нового витка торговой войны. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250403/shvejtsarija-2009202716.html

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009148903.html

https://ria.ru/20250403/shvejtsarija-2009152611.html

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сша, китай, швейцария, дональд трамп, в мире