https://ria.ru/20250412/shiny-2010825497.html

Водителей предупредили о мошенничестве с зимними шинами

Водителей предупредили о мошенничестве с зимними шинами - РИА Новости, 12.04.2025

Водителей предупредили о мошенничестве с зимними шинами

В сезон массовой переобувки машин учащаются случаи мошенничества с продажей виртуальных шин за реальные деньги, рассказала агентству Прайм адвокат Елена... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T03:15:00+03:00

2025-04-12T03:15:00+03:00

2025-04-12T12:52:00+03:00

общество

авто

елена кудерко

россия

шины

мошенничество

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В сезон массовой переобувки машин учащаются случаи мошенничества с продажей виртуальных шин за реальные деньги, рассказала агентству Прайм адвокат Елена Кудерко.Особенно стоит насторожиться тем, кто покупает шины в онлайн-магазинах. Есть пять пунктов, на которые стоит обратить внимание. Это сайт компании-продавца, отзывы о нем в открытых источниках, проверка актуальности бизнеса, правильная оплата с выдачей товарного чека с QR-кодом и сроки доставки шин.При соблюдении этих пяти простых пунктов вы сможете обезопасить себя при совершении покупок в интернете."В качестве шестого правила стоит помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а условия покупки, существенно отличающиеся от рыночных, — серьезный повод задуматься о честности продавца", — подытожила Кудерко.

https://ria.ru/20250408/avtopodstavy-2009924609.html

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общество, авто, елена кудерко, россия, шины, мошенничество