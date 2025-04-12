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Водителей предупредили о мошенничестве с зимними шинами - РИА Новости, 12.04.2025
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03:15 12.04.2025 (обновлено: 12:52 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/shiny-2010825497.html
Водителей предупредили о мошенничестве с зимними шинами
Водителей предупредили о мошенничестве с зимними шинами - РИА Новости, 12.04.2025
Водителей предупредили о мошенничестве с зимними шинами
В сезон массовой переобувки машин учащаются случаи мошенничества с продажей виртуальных шин за реальные деньги, рассказала агентству Прайм адвокат Елена... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:15:00+03:00
2025-04-12T12:52:00+03:00
общество
авто
елена кудерко
россия
шины
мошенничество
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В сезон массовой переобувки машин учащаются случаи мошенничества с продажей виртуальных шин за реальные деньги, рассказала агентству Прайм адвокат Елена Кудерко.Особенно стоит насторожиться тем, кто покупает шины в онлайн-магазинах. Есть пять пунктов, на которые стоит обратить внимание. Это сайт компании-продавца, отзывы о нем в открытых источниках, проверка актуальности бизнеса, правильная оплата с выдачей товарного чека с QR-кодом и сроки доставки шин.При соблюдении этих пяти простых пунктов вы сможете обезопасить себя при совершении покупок в интернете."В качестве шестого правила стоит помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а условия покупки, существенно отличающиеся от рыночных, — серьезный повод задуматься о честности продавца", — подытожила Кудерко.
https://ria.ru/20250408/avtopodstavy-2009924609.html
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общество, авто, елена кудерко, россия, шины, мошенничество
Общество, Авто, Елена Кудерко, Россия, Шины, Мошенничество
Водителей предупредили о мошенничестве с зимними шинами

Адвокат Кудерко: в сезон массовой смены шин учащаются случаи мошенничества

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЛетняя резина
Летняя резина - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В сезон массовой переобувки машин учащаются случаи мошенничества с продажей виртуальных шин за реальные деньги, рассказала агентству Прайм адвокат Елена Кудерко.
Особенно стоит насторожиться тем, кто покупает шины в онлайн-магазинах. Есть пять пунктов, на которые стоит обратить внимание. Это сайт компании-продавца, отзывы о нем в открытых источниках, проверка актуальности бизнеса, правильная оплата с выдачей товарного чека с QR-кодом и сроки доставки шин.
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При соблюдении этих пяти простых пунктов вы сможете обезопасить себя при совершении покупок в интернете.
"В качестве шестого правила стоит помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а условия покупки, существенно отличающиеся от рыночных, — серьезный повод задуматься о честности продавца", — подытожила Кудерко.
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ОбществоАвтоЕлена КудеркоРоссияШиныМошенничество
 
 
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