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Бойцы "Севера" вошли в окрестности Горналя - РИА Новости, 12.04.2025
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18:30 12.04.2025 (обновлено: 19:33 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/sever-2010915936.html
Бойцы "Севера" вошли в окрестности Горналя
Бойцы "Севера" вошли в окрестности Горналя - РИА Новости, 12.04.2025
Бойцы "Севера" вошли в окрестности Горналя
Российские военнослужащие 22-го и 30-го полков 44-го армейского корпуса группировки "Север" вошли в окрестности населенного пункта Горналь в Курской области,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T18:30:00+03:00
2025-04-12T19:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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КУРСК, 12 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие 22-го и 30-го полков 44-го армейского корпуса группировки "Север" вошли в окрестности населенного пункта Горналь в Курской области, сообщили РИА Новости в группировке."Сегодня с утра 22-й полк 44-го армейского корпуса в ходе ведения боевых действий за населенный пункт Горналь вошел в его окрестности, идут бои", — рассказал собеседник агентства. Уточняется, что также в этом районе активно работают бойцы 30-го полка. Сейчас ВСУ пытаются при помощи БПЛА и артиллерии нарушить логистику российских сил и помешать их продвижению в этом районе."Противник обороняется и пытается любой ценой удержать свои позиции. Используя складки местности, прячутся в различных укрытиях в самом населенном пункте", — пояснили в группировке.В марте российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, освободив город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.
https://ria.ru/20250412/vsu-2010886255.html
https://ria.ru/20250412/svo-2010881939.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, суджа
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Суджа
Бойцы "Севера" вошли в окрестности Горналя

Бойцы "Севера" вошли в окрестности Горналя в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 12 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие 22-го и 30-го полков 44-го армейского корпуса группировки "Север" вошли в окрестности населенного пункта Горналь в Курской области, сообщили РИА Новости в группировке.
"Сегодня с утра 22-й полк 44-го армейского корпуса в ходе ведения боевых действий за населенный пункт Горналь вошел в его окрестности, идут бои", — рассказал собеседник агентства.
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Уточняется, что также в этом районе активно работают бойцы 30-го полка. Сейчас ВСУ пытаются при помощи БПЛА и артиллерии нарушить логистику российских сил и помешать их продвижению в этом районе.
"Противник обороняется и пытается любой ценой удержать свои позиции. Используя складки местности, прячутся в различных укрытиях в самом населенном пункте", — пояснили в группировке.
В марте российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, освободив город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСуджа
 
 
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