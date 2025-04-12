https://ria.ru/20250412/sever-2010915936.html

Бойцы "Севера" вошли в окрестности Горналя

Бойцы "Севера" вошли в окрестности Горналя - РИА Новости, 12.04.2025

Бойцы "Севера" вошли в окрестности Горналя

Российские военнослужащие 22-го и 30-го полков 44-го армейского корпуса группировки "Север" вошли в окрестности населенного пункта Горналь в Курской области,... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T18:30:00+03:00

2025-04-12T18:30:00+03:00

2025-04-12T19:33:00+03:00

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КУРСК, 12 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие 22-го и 30-го полков 44-го армейского корпуса группировки "Север" вошли в окрестности населенного пункта Горналь в Курской области, сообщили РИА Новости в группировке."Сегодня с утра 22-й полк 44-го армейского корпуса в ходе ведения боевых действий за населенный пункт Горналь вошел в его окрестности, идут бои", — рассказал собеседник агентства. Уточняется, что также в этом районе активно работают бойцы 30-го полка. Сейчас ВСУ пытаются при помощи БПЛА и артиллерии нарушить логистику российских сил и помешать их продвижению в этом районе."Противник обороняется и пытается любой ценой удержать свои позиции. Используя складки местности, прячутся в различных укрытиях в самом населенном пункте", — пояснили в группировке.В марте российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, освободив город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.

https://ria.ru/20250412/vsu-2010886255.html

https://ria.ru/20250412/svo-2010881939.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, суджа