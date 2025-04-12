https://ria.ru/20250412/sever-2010876012.html
"Север" нанес огневое поражение ВСУ на двух направлениях
"Север" нанес огневое поражение ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 12.04.2025
"Север" нанес огневое поражение ВСУ на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:24:00+03:00
2025-04-12T13:24:00+03:00
2025-04-12T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Михайловское, Миропольское, Краснополье и Угроеды Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке оборонного ведомства.
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
"Север" нанес огневое поражение ВСУ на двух направлениях
"Север" нанес огневое поражение ВСУ на Белгородском и Харьковском направлениях