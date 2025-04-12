https://ria.ru/20250412/serbija-2010854499.html

В Сербии заявили, что страна стала испытательным полигоном для НАТО

В Сербии заявили, что страна стала испытательным полигоном для НАТО - РИА Новости, 12.04.2025

В Сербии заявили, что страна стала испытательным полигоном для НАТО

Территория Сербии стала испытательным полигоном для военной, экономической и политической мощи НАТО во время агрессии 1999 года, сербы вынесли на себе основную... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T09:25:00+03:00

2025-04-12T09:25:00+03:00

2025-04-12T09:25:00+03:00

в мире

сербия

россия

белград (город)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Территория Сербии стала испытательным полигоном для военной, экономической и политической мощи НАТО во время агрессии 1999 года, сербы вынесли на себе основную тяжесть нападения, которое фактически было направлено на Россию, заявила РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски. "Мы были испытательным полигоном для их военной, экономической и политической мощи, которая была на пике своего развития в то время. К счастью, сейчас мы живем в совершенно ином мире, но мы очень хорошо помним бомбардировки НАТО. Мы счастливы, что теперь живем в многополярном мире, где нет единого шерифа, который диктует, как мы должны жить", - рассказала Джурджевич-Стаменковски агентству. Она добавила, что сербы защищали свою страну, боролись против наступления НАТО песнями, танцами, собраниями, защищали мосты своими телами. "Сейчас мы живем в многополярном мире. Поэтому можно сказать, что кампания НАТО стала поворотным моментом в истории мира. Такова историческая роль сербского народа, и мы здесь не просим медалей, похвалы. Скорее, хотели бы, чтобы история признала роль, которую Сербия сыграла. Мы вынесли на себе основную тяжесть нападения, которое фактически было направлено против Российской Федерации", - отметила министр. По ее словам, натовцы хотели тогда покорить Сербию, заставить принять свои условия, ультиматум. "Мы отказались принять ультиматум, и нам пришлось страдать от последствий этого отказа… Я хорошо помню бомбардировки НАТО. Мне было около девяти лет, и это особенно ощущалось в месте, где я жила. Мы подвергались высокому риску, когда один из символов Белграда, телебашня на горе Авала, была поражена. Рядом размещались военные подразделения. По ним пытались бить силы НАТО", - вспоминает Джурджевич-Стаменковски.

https://ria.ru/20250324/serbiya-2006929043.html

https://ria.ru/20250324/serbiya-2006852125.html

сербия

россия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сербия, россия, белград (город), нато