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В Сербии заявили, что страна стала испытательным полигоном для НАТО - РИА Новости, 12.04.2025
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09:25 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/serbija-2010854499.html
В Сербии заявили, что страна стала испытательным полигоном для НАТО
В Сербии заявили, что страна стала испытательным полигоном для НАТО - РИА Новости, 12.04.2025
В Сербии заявили, что страна стала испытательным полигоном для НАТО
Территория Сербии стала испытательным полигоном для военной, экономической и политической мощи НАТО во время агрессии 1999 года, сербы вынесли на себе основную... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T09:25:00+03:00
2025-04-12T09:25:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Территория Сербии стала испытательным полигоном для военной, экономической и политической мощи НАТО во время агрессии 1999 года, сербы вынесли на себе основную тяжесть нападения, которое фактически было направлено на Россию, заявила РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски. "Мы были испытательным полигоном для их военной, экономической и политической мощи, которая была на пике своего развития в то время. К счастью, сейчас мы живем в совершенно ином мире, но мы очень хорошо помним бомбардировки НАТО. Мы счастливы, что теперь живем в многополярном мире, где нет единого шерифа, который диктует, как мы должны жить", - рассказала Джурджевич-Стаменковски агентству. Она добавила, что сербы защищали свою страну, боролись против наступления НАТО песнями, танцами, собраниями, защищали мосты своими телами. "Сейчас мы живем в многополярном мире. Поэтому можно сказать, что кампания НАТО стала поворотным моментом в истории мира. Такова историческая роль сербского народа, и мы здесь не просим медалей, похвалы. Скорее, хотели бы, чтобы история признала роль, которую Сербия сыграла. Мы вынесли на себе основную тяжесть нападения, которое фактически было направлено против Российской Федерации", - отметила министр. По ее словам, натовцы хотели тогда покорить Сербию, заставить принять свои условия, ультиматум. "Мы отказались принять ультиматум, и нам пришлось страдать от последствий этого отказа… Я хорошо помню бомбардировки НАТО. Мне было около девяти лет, и это особенно ощущалось в месте, где я жила. Мы подвергались высокому риску, когда один из символов Белграда, телебашня на горе Авала, была поражена. Рядом размещались военные подразделения. По ним пытались бить силы НАТО", - вспоминает Джурджевич-Стаменковски.
https://ria.ru/20250324/serbiya-2006929043.html
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в мире, сербия, россия, белград (город), нато
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), НАТО
В Сербии заявили, что страна стала испытательным полигоном для НАТО

Джурджевич-Стаменковски: Сербия стала полигоном для НАТО в 1999 году

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Территория Сербии стала испытательным полигоном для военной, экономической и политической мощи НАТО во время агрессии 1999 года, сербы вынесли на себе основную тяжесть нападения, которое фактически было направлено на Россию, заявила РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски.
"Мы были испытательным полигоном для их военной, экономической и политической мощи, которая была на пике своего развития в то время. К счастью, сейчас мы живем в совершенно ином мире, но мы очень хорошо помним бомбардировки НАТО. Мы счастливы, что теперь живем в многополярном мире, где нет единого шерифа, который диктует, как мы должны жить", - рассказала Джурджевич-Стаменковски агентству.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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24 марта, 13:12
Она добавила, что сербы защищали свою страну, боролись против наступления НАТО песнями, танцами, собраниями, защищали мосты своими телами.
"Сейчас мы живем в многополярном мире. Поэтому можно сказать, что кампания НАТО стала поворотным моментом в истории мира. Такова историческая роль сербского народа, и мы здесь не просим медалей, похвалы. Скорее, хотели бы, чтобы история признала роль, которую Сербия сыграла. Мы вынесли на себе основную тяжесть нападения, которое фактически было направлено против Российской Федерации", - отметила министр.
По ее словам, натовцы хотели тогда покорить Сербию, заставить принять свои условия, ультиматум.
"Мы отказались принять ультиматум, и нам пришлось страдать от последствий этого отказа… Я хорошо помню бомбардировки НАТО. Мне было около девяти лет, и это особенно ощущалось в месте, где я жила. Мы подвергались высокому риску, когда один из символов Белграда, телебашня на горе Авала, была поражена. Рядом размещались военные подразделения. По ним пытались бить силы НАТО", - вспоминает Джурджевич-Стаменковски.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Сербия не станет членом НАТО, заявил вице-премьер
24 марта, 05:57
 
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