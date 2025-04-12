https://ria.ru/20250412/serbija-2010853280.html
В Сербии рассказали, как бомбардировки НАТО повлияли на здоровье населения
В Сербии рассказали, как бомбардировки НАТО повлияли на здоровье населения - РИА Новости, 12.04.2025
В Сербии рассказали, как бомбардировки НАТО повлияли на здоровье населения
Бомбардировки Югославии со стороны сил НАТО в 1999 году негативно сказались на здоровье населения Сербии, натовцы атаковали химические заводы и использовали... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T09:08:00+03:00
2025-04-12T09:08:00+03:00
2025-04-12T09:08:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Бомбардировки Югославии со стороны сил НАТО в 1999 году негативно сказались на здоровье населения Сербии, натовцы атаковали химические заводы и использовали обедненный уран, заявила РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски. "Исследования показали, что проблемы с репродуктивным здоровьем ухудшились после 1999 года и бомбардировок со стороны сил НАТО, которые использовали кассетные бомбы и обедненный уран… Города были опасны для проживания, потому что повреждение химических предприятий, которые были объектом бомбардировок НАТО, повлияли на здоровье населения в этих двух городах и в прилегающих к ним районах", - рассказала Джурджевич-Стаменковски агентству. По её словам, сербы сталкиваются и с глобальными факторами ухудшения фертильности: малоподвижный образ жизни, проблемы качественного питья и пищи. "В Сербии, по оценкам, есть по крайней мере около 300 тысяч пар, которые пытаются завести детей. У правительства есть программы, чтобы помочь им достичь этой цели. В качестве примера я расскажу вам свою историю. Я родила двух мальчиков, Вукашина и Страхинья, после прохождения процедуры ЭКО, которая проводилась здесь, в Сербии, и это помогло мне стать матерью, а моему мужу – отцом", - сказала сербский министр. Она подчеркнула, что власти Сербии предлагают бесплатную процедуру ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) для всех женщин в возрасте до 45 лет. "Чем раньше женщины начинают ЭКО, тем выше шансы на положительный результат. Процедуры ЭКО проводятся параллельно как в государственных клиниках, так и в частных лицензированных клиниках. Государство возвращает деньги за процедуру ЭКО. В настоящее время одна попытка стоит около 2600 евро. Нет ограничений на количество попыток, которые может сделать женщина. Государство полностью оплатит все за первого ребенка. На второго ребенка у вас есть право на две попытки, которые субсидируются государством. Наше министерство также запустило инициативу, в соответствии с которой попытка завести ребенка с помощью ЭКО также будет оплачена правительством", - отметила Джурджевич-Стаменковски.
https://ria.ru/20250324/serbiya-2006929043.html
https://ria.ru/20250325/naryshkin-2007136767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, югославия, нато
В мире, Сербия, Югославия, НАТО
В Сербии рассказали, как бомбардировки НАТО повлияли на здоровье населения
Джурджевич-Стаменковски: бомбардировки НАТО ухудшили здоровье сербов
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Бомбардировки Югославии со стороны сил НАТО в 1999 году негативно сказались на здоровье населения Сербии, натовцы атаковали химические заводы и использовали обедненный уран, заявила РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски.
"Исследования показали, что проблемы с репродуктивным здоровьем ухудшились после 1999 года и бомбардировок со стороны сил НАТО
, которые использовали кассетные бомбы и обедненный уран… Города были опасны для проживания, потому что повреждение химических предприятий, которые были объектом бомбардировок НАТО, повлияли на здоровье населения в этих двух городах и в прилегающих к ним районах", - рассказала Джурджевич-Стаменковски агентству.
По её словам, сербы сталкиваются и с глобальными факторами ухудшения фертильности: малоподвижный образ жизни, проблемы качественного питья и пищи.
"В Сербии
, по оценкам, есть по крайней мере около 300 тысяч пар, которые пытаются завести детей. У правительства есть программы, чтобы помочь им достичь этой цели. В качестве примера я расскажу вам свою историю. Я родила двух мальчиков, Вукашина и Страхинья, после прохождения процедуры ЭКО, которая проводилась здесь, в Сербии, и это помогло мне стать матерью, а моему мужу – отцом", - сказала сербский министр.
Она подчеркнула, что власти Сербии предлагают бесплатную процедуру ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) для всех женщин в возрасте до 45 лет.
"Чем раньше женщины начинают ЭКО, тем выше шансы на положительный результат. Процедуры ЭКО проводятся параллельно как в государственных клиниках, так и в частных лицензированных клиниках. Государство возвращает деньги за процедуру ЭКО. В настоящее время одна попытка стоит около 2600 евро. Нет ограничений на количество попыток, которые может сделать женщина. Государство полностью оплатит все за первого ребенка. На второго ребенка у вас есть право на две попытки, которые субсидируются государством. Наше министерство также запустило инициативу, в соответствии с которой попытка завести ребенка с помощью ЭКО также будет оплачена правительством", - отметила Джурджевич-Стаменковски.