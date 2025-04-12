https://ria.ru/20250412/sanktsii-2010890998.html
Зеленский ввел санкции против ряда политиков из окружения Януковича
Зеленский ввел санкции против ряда политиков из окружения Януковича - РИА Новости, 12.04.2025
Зеленский ввел санкции против ряда политиков из окружения Януковича
Владимир Зеленский ввел в субботу персональные санкции против бывшего главы нацбанка Украины и экс-руководителя администрации президента, занимавших посты во... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:46:00+03:00
2025-04-12T15:46:00+03:00
2025-04-12T15:47:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
сергей арбузов
андрей клюев
эльдорадо
виктор янукович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в субботу персональные санкции против бывшего главы нацбанка Украины и экс-руководителя администрации президента, занимавших посты во времена бывшего президента Виктора Януковича. На сайте Зеленского в субботу был опубликован текст дополнения к указу о применении персональных государственных санкций в отношении ряда лиц, среди которых Сергей Арбузов и Андрей Клюев. Согласно документу, санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. Также санкции были введены против совладельца украинской торговой сети "Эльдорадо" Сергея Полищука и совладелицы украинского IBOX BANK Алены Шевцовой. Сергей Арбузов с 2010 по 2012 год занимал должность главы национального банка Украины. Андрей Клюев с 2010 по 2012 год занимал должность первого вице-премьера Украины, а также с января по февраль 2014 года возглавлял администрацию президента страны.
https://ria.ru/20250407/yanukovich-2009732973.html
https://ria.ru/20240718/rezidentsiya--1960598675.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, сергей арбузов, андрей клюев, эльдорадо, виктор янукович
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Эльдорадо, Виктор Янукович
Зеленский ввел санкции против ряда политиков из окружения Януковича
Зеленский ввел санкции против Клюева и экс-главы нацбанка Украины Арбузова