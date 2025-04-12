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Зеленский ввел санкции против ряда политиков из окружения Януковича - РИА Новости, 12.04.2025
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15:46 12.04.2025 (обновлено: 15:47 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/sanktsii-2010890998.html
Зеленский ввел санкции против ряда политиков из окружения Януковича
Зеленский ввел санкции против ряда политиков из окружения Януковича - РИА Новости, 12.04.2025
Зеленский ввел санкции против ряда политиков из окружения Януковича
Владимир Зеленский ввел в субботу персональные санкции против бывшего главы нацбанка Украины и экс-руководителя администрации президента, занимавших посты во... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:46:00+03:00
2025-04-12T15:47:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в субботу персональные санкции против бывшего главы нацбанка Украины и экс-руководителя администрации президента, занимавших посты во времена бывшего президента Виктора Януковича. На сайте Зеленского в субботу был опубликован текст дополнения к указу о применении персональных государственных санкций в отношении ряда лиц, среди которых Сергей Арбузов и Андрей Клюев. Согласно документу, санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. Также санкции были введены против совладельца украинской торговой сети "Эльдорадо" Сергея Полищука и совладелицы украинского IBOX BANK Алены Шевцовой. Сергей Арбузов с 2010 по 2012 год занимал должность главы национального банка Украины. Андрей Клюев с 2010 по 2012 год занимал должность первого вице-премьера Украины, а также с января по февраль 2014 года возглавлял администрацию президента страны.
https://ria.ru/20250407/yanukovich-2009732973.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сергей арбузов, андрей клюев, эльдорадо, виктор янукович
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Эльдорадо, Виктор Янукович
Зеленский ввел санкции против ряда политиков из окружения Януковича

Зеленский ввел санкции против Клюева и экс-главы нацбанка Украины Арбузова

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в субботу персональные санкции против бывшего главы нацбанка Украины и экс-руководителя администрации президента, занимавших посты во времена бывшего президента Виктора Януковича.
На сайте Зеленского в субботу был опубликован текст дополнения к указу о применении персональных государственных санкций в отношении ряда лиц, среди которых Сергей Арбузов и Андрей Клюев. Согласно документу, санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
Александр Янукович - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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Также санкции были введены против совладельца украинской торговой сети "Эльдорадо" Сергея Полищука и совладелицы украинского IBOX BANK Алены Шевцовой.
Сергей Арбузов с 2010 по 2012 год занимал должность главы национального банка Украины.
Андрей Клюев с 2010 по 2012 год занимал должность первого вице-премьера Украины, а также с января по февраль 2014 года возглавлял администрацию президента страны.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСергей АрбузовАндрей КлюевЭльдорадоВиктор Янукович
 
 
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