Рейтинг@Mail.ru
Первый российский SJ-100 с импортозамещенными деталями поднялся на высоту - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/samolet-2010945450.html
Первый российский SJ-100 с импортозамещенными деталями поднялся на высоту
Первый российский SJ-100 с импортозамещенными деталями поднялся на высоту - РИА Новости, 12.04.2025
Первый российский SJ-100 с импортозамещенными деталями поднялся на высоту
Первый опытный SJ-100, созданный по программе импортозамещения, с отечественными системами и русско-французским двигателем поднялся на максимальную для себя... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T23:21:00+03:00
2025-04-12T23:21:00+03:00
комсомольск-на-амуре
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951979102_0:150:2000:1275_1920x0_80_0_0_dc56cc21ceae66032fd5ae3b65142b03.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Первый опытный SJ-100, созданный по программе импортозамещения, с отечественными системами и русско-французским двигателем поднялся на максимальную для себя высоту - 12200 метров, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех"). Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный Производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полет 29 августа 2024 года. "Во Всемирный день авиации и космонавтики наш Суперджет преодолел силу земного тяготения и поднялся ближе к звездам, на максимально возможную для него высоту - 12200 метров - это так называемый практический потолок для данного типа самолета. Это самый первый опытный самолет по программе импортозамещения, с российскими системами, но на российско-французских двигателях, который приступил к сертификационным полетам в прошлом году", - сообщили в ОАК. Полет длился около трех часов, были выполнены режимы по проверке системы управления самолета после обновления программного обеспечения, которое позволило расширить функционал и безопасность выполнения полетов. "Результаты испытаний, по оценке экипажа, положительные. Сделан очередной шаг к успешной сертификации самолета по программе SJ-100 в российском облике", - добавили в ОАК. SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
https://ria.ru/20250317/superjet-2005408448.html
https://ria.ru/20241120/tu-214-1984907148.html
комсомольск-на-амуре
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951979102_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_402a7c827ffaaea16d9a4c610723e170.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
комсомольск-на-амуре, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, россия
Комсомольск-на-Амуре, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Россия
Первый российский SJ-100 с импортозамещенными деталями поднялся на высоту

ОАК: российский самолет SJ-100 поднялся на максимальную высоту 12200 метров

© Фото : ОАКБлижнемагистральный самолет Superjet-100 приступил к сертификационным летным испытаниям
Ближнемагистральный самолет Superjet-100 приступил к сертификационным летным испытаниям - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : ОАК
Ближнемагистральный самолет Superjet-100 приступил к сертификационным летным испытаниям. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Первый опытный SJ-100, созданный по программе импортозамещения, с отечественными системами и русско-французским двигателем поднялся на максимальную для себя высоту - 12200 метров, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех").
Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный Производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полет 29 августа 2024 года.
Первый полет Superjet с отечественными двигателями ПД-8 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Superjet совершил первый полет с российским двигателем
17 марта, 06:03
«
"Во Всемирный день авиации и космонавтики наш Суперджет преодолел силу земного тяготения и поднялся ближе к звездам, на максимально возможную для него высоту - 12200 метров - это так называемый практический потолок для данного типа самолета. Это самый первый опытный самолет по программе импортозамещения, с российскими системами, но на российско-французских двигателях, который приступил к сертификационным полетам в прошлом году", - сообщили в ОАК.
Полет длился около трех часов, были выполнены режимы по проверке системы управления самолета после обновления программного обеспечения, которое позволило расширить функционал и безопасность выполнения полетов.
«
"Результаты испытаний, по оценке экипажа, положительные. Сделан очередной шаг к успешной сертификации самолета по программе SJ-100 в российском облике", - добавили в ОАК.
SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Импортозамещенный самолет Ту-214 в воздухе в рамках программы летных испытаний - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Импортозамещенный Ту-214 впервые поднялся в воздух
20 ноября 2024, 20:13
 
Комсомольск-на-АмуреОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала