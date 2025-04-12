https://ria.ru/20250412/samolet-2010945450.html

Первый российский SJ-100 с импортозамещенными деталями поднялся на высоту

Первый российский SJ-100 с импортозамещенными деталями поднялся на высоту - РИА Новости, 12.04.2025

Первый российский SJ-100 с импортозамещенными деталями поднялся на высоту

Первый опытный SJ-100, созданный по программе импортозамещения, с отечественными системами и русско-французским двигателем поднялся на максимальную для себя... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T23:21:00+03:00

2025-04-12T23:21:00+03:00

2025-04-12T23:21:00+03:00

комсомольск-на-амуре

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Первый опытный SJ-100, созданный по программе импортозамещения, с отечественными системами и русско-французским двигателем поднялся на максимальную для себя высоту - 12200 метров, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех"). Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный Производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полет 29 августа 2024 года. "Во Всемирный день авиации и космонавтики наш Суперджет преодолел силу земного тяготения и поднялся ближе к звездам, на максимально возможную для него высоту - 12200 метров - это так называемый практический потолок для данного типа самолета. Это самый первый опытный самолет по программе импортозамещения, с российскими системами, но на российско-французских двигателях, который приступил к сертификационным полетам в прошлом году", - сообщили в ОАК. Полет длился около трех часов, были выполнены режимы по проверке системы управления самолета после обновления программного обеспечения, которое позволило расширить функционал и безопасность выполнения полетов. "Результаты испытаний, по оценке экипажа, положительные. Сделан очередной шаг к успешной сертификации самолета по программе SJ-100 в российском облике", - добавили в ОАК. SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

https://ria.ru/20250317/superjet-2005408448.html

https://ria.ru/20241120/tu-214-1984907148.html

комсомольск-на-амуре

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комсомольск-на-амуре, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, россия