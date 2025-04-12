https://ria.ru/20250412/rumynija-2010870422.html

Bloomberg: Румыния ищет способ наладить отношения с администрацией Трампа

Bloomberg: Румыния ищет способ наладить отношения с администрацией Трампа - РИА Новости, 12.04.2025

Bloomberg: Румыния ищет способ наладить отношения с администрацией Трампа

Румынские чиновники попытались открыть несколько каналов связи с администрацией президента США Дональда Трампа с целью наладить отношения после того, как... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T12:14:00+03:00

2025-04-12T12:14:00+03:00

2025-04-12T12:14:00+03:00

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марчел чолаку

нато

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Румынские чиновники попытались открыть несколько каналов связи с администрацией президента США Дональда Трампа с целью наладить отношения после того, как американский вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал Румынию в связи с аннулированием там итогов президентских выборов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Итоги президентских выборов в Румынии, состоявшихся 24 ноября 2024 года, были аннулированы румынским конституционным судом 6 декабря. Суд сослался на рассекреченные документы Высшего совета безопасности, заявив о серьезных нарушениях. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов. "Чтобы наладить отношения, румынские чиновники попытались открыть несколько каналов коммуникации с администрацией (США - ред.), с которой многим союзникам стало крайне сложно контактировать", - передает агентство. Как отмечается в материале, помощники премьер-министра Румынии Марчела Чолаку организовали незаметную кампанию с целью убедить руководство США в том, что Джеорджеску - якобы не самый подходящий союзник нынешней американской администрации. По данным источников, в частности, румынские чиновники хотели донести до Вэнса информацию о том, что Джеорджеску называл его "вирусом". При этом, согласно информации одного из собеседников агентства, Бухарест обратился к влиятельным членам румынской диаспоры в США, чтобы те помогли властям Румынии в их кампании по налаживанию контактов с Вашингтоном. Среди этих людей - бизнесмен Драгош Спринчанэ, который, в частности, заявлял ранее, что США следует игнорировать нынешний проукраинский курс Бухареста. Согласно агентству, бизнесмен согласился помочь. Румынские чиновники пока сохраняют осторожный оптимизм относительно возможного успеха своей кампании, сообщили источники агентству. Первый тур новых президентских выборов в Румынии назначен на 4 мая. В списке зарегистрированных кандидатов, опубликованном на сайте Центрального избирательного бюро Румынии, 11 человек. Среди них мэр Бухареста Никушор Дан, бывший премьер Виктор Понта, экс-председатель Сената Крин Антонеску (правящая коалиция), председатель партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони и лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион. За пост главы государства также поборются глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску. Кроме того, избирком одобрил кандидатуру лидера оппозиционной "Партии молодых людей" (POT) Анны-Марии Гаврилэ, однако она отказалась от участия в выборах в пользу Симиона. Ранее избирком отказал в регистрации независимому кандидату Кэлину Джеорджеску, чьи результаты в первом туре выборов прошедших в 2024 году, были аннулированы Конституционным судом. Не была допущена к выборам и лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ, выступающая за выход страны из ЕС и прекращение поддержки Украины.

https://ria.ru/20250315/rumyniya-2005254863.html

https://ria.ru/20250412/tramp-2010853450.html

https://ria.ru/20250412/ssha-2010776493.html

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Варвара Скокшина

в мире, румыния, сша, бухарест, кэлин джеорджеску, дональд трамп, марчел чолаку, нато, евросоюз