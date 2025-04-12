https://ria.ru/20250412/rubl-2010873586.html
В России начали снижать цены из-за укрепления рубля
В России начали снижать цены из-за укрепления рубля - РИА Новости, 12.04.2025
В России начали снижать цены из-за укрепления рубля
ЦУМ начал снижать стоимость товаров из-за укрепления рубля, соответствующее уведомление появилось на официальном сайте магазина. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T12:59:00+03:00
2025-04-12T12:59:00+03:00
2025-04-12T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ЦУМ начал снижать стоимость товаров из-за укрепления рубля, соответствующее уведомление появилось на официальном сайте магазина."Цены снижаются на 12% в связи с укреплением курса рубля", — говорится в сообщении.Накануне эксперты рассказали, что несмотря на небывалую волатильность на мировых финансовых, товарных и рынках криптовалют, курс рубля продолжает укрепляться. По их словам, рубль держится на экспортных притоках, полученных ранее по более высоким ценам, и по-прежнему слабой динамике импорта, а жесткая монетарная политика Банка России и продажи валюты в рамках бюджетного правила также на стороне рубля.Согласно установленным Банком России данным, официальный курс доллара к рублю в пятницу составляет 84,004 рубля, к евро — 96,2163 рубля.
https://ria.ru/20250327/rubl-2007586650.html
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экономика, россия
В России начали снижать цены из-за укрепления рубля
ЦУМ начал понижать цены из-за укрепления курса рубля
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
ЦУМ начал снижать стоимость товаров из-за укрепления рубля, соответствующее уведомление появилось на официальном сайте
магазина.
«
"Цены снижаются на 12% в связи с укреплением курса рубля", — говорится в сообщении.
Накануне эксперты рассказали, что несмотря на небывалую волатильность на мировых финансовых, товарных и рынках криптовалют, курс рубля продолжает укрепляться. По их словам, рубль держится на экспортных притоках, полученных ранее по более высоким ценам, и по-прежнему слабой динамике импорта, а жесткая монетарная политика Банка России и продажи валюты в рамках бюджетного правила также на стороне рубля.
Согласно установленным Банком России данным, официальный курс доллара к рублю в пятницу составляет 84,004 рубля, к евро — 96,2163 рубля.