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В России начали снижать цены из-за укрепления рубля - РИА Новости, 12.04.2025
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12:59 12.04.2025 (обновлено: 13:18 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/rubl-2010873586.html
В России начали снижать цены из-за укрепления рубля
В России начали снижать цены из-за укрепления рубля - РИА Новости, 12.04.2025
В России начали снижать цены из-за укрепления рубля
ЦУМ начал снижать стоимость товаров из-за укрепления рубля, соответствующее уведомление появилось на официальном сайте магазина. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T12:59:00+03:00
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экономика
россия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ЦУМ начал снижать стоимость товаров из-за укрепления рубля, соответствующее уведомление появилось на официальном сайте магазина.&quot;Цены снижаются на 12% в связи с укреплением курса рубля&quot;, — говорится в сообщении.Накануне эксперты рассказали, что несмотря на небывалую волатильность на мировых финансовых, товарных и рынках криптовалют, курс рубля продолжает укрепляться. По их словам, рубль держится на экспортных притоках, полученных ранее по более высоким ценам, и по-прежнему слабой динамике импорта, а жесткая монетарная политика Банка России и продажи валюты в рамках бюджетного правила также на стороне рубля.Согласно установленным Банком России данным, официальный курс доллара к рублю в пятницу составляет 84,004 рубля, к евро — 96,2163 рубля.
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экономика, россия
Экономика, Россия
В России начали снижать цены из-за укрепления рубля

ЦУМ начал понижать цены из-за укрепления курса рубля

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПродавец раскладывает одежду в магазине
Продавец раскладывает одежду в магазине - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Продавец раскладывает одежду в магазине . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ЦУМ начал снижать стоимость товаров из-за укрепления рубля, соответствующее уведомление появилось на официальном сайте магазина.
«

"Цены снижаются на 12% в связи с укреплением курса рубля", — говорится в сообщении.

© ООО "Меркури Мода"Скриншот главной страницы сайта магазина "ЦУМ"
Скриншот главной страницы сайта магазина ЦУМ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© ООО "Меркури Мода"
Скриншот главной страницы сайта магазина "ЦУМ"
Накануне эксперты рассказали, что несмотря на небывалую волатильность на мировых финансовых, товарных и рынках криптовалют, курс рубля продолжает укрепляться. По их словам, рубль держится на экспортных притоках, полученных ранее по более высоким ценам, и по-прежнему слабой динамике импорта, а жесткая монетарная политика Банка России и продажи валюты в рамках бюджетного правила также на стороне рубля.
Согласно установленным Банком России данным, официальный курс доллара к рублю в пятницу составляет 84,004 рубля, к евро — 96,2163 рубля.
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