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Некоторые россияне, освобожденные в Тунисе, прибыли в Москву - РИА Новости, 12.04.2025
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15:53 12.04.2025 (обновлено: 16:59 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/rossiyane-2010892157.html
Некоторые россияне, освобожденные в Тунисе, прибыли в Москву
Некоторые россияне, освобожденные в Тунисе, прибыли в Москву - РИА Новости, 12.04.2025
Некоторые россияне, освобожденные в Тунисе, прибыли в Москву
Рейс с частью группы россиян, освобожденных в Тунисе, приземлился в субботу в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:53:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рейс с частью группы россиян, освобожденных в Тунисе, приземлился в субботу в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В диппредставительстве сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России - в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.Обвинения россиянам предъявлены не были.Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).
https://ria.ru/20250403/tunis-2009025620.html
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Россияне, которых задержали в Тунисе, прибыли в аэропорт Шереметьево
На прибывшем в Шереметьево самолете в Москву вернулись 5 из 11 россиян, ранее задержанных в Тунисе, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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тунис (страна), москва, в мире
Тунис (страна), Москва, В мире
Некоторые россияне, освобожденные в Тунисе, прибыли в Москву

Часть группы россиян, освобожденных в Тунисе, прилетели в "Шереметьево"

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рейс с частью группы россиян, освобожденных в Тунисе, приземлился в субботу в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В диппредставительстве сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.
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В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России - в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.
Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.
Обвинения россиянам предъявлены не были.
Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).
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