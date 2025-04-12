https://ria.ru/20250412/rossiyane-2010892157.html

Некоторые россияне, освобожденные в Тунисе, прибыли в Москву

Некоторые россияне, освобожденные в Тунисе, прибыли в Москву - РИА Новости, 12.04.2025

Некоторые россияне, освобожденные в Тунисе, прибыли в Москву

Рейс с частью группы россиян, освобожденных в Тунисе, приземлился в субботу в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:53:00+03:00

2025-04-12T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рейс с частью группы россиян, освобожденных в Тунисе, приземлился в субботу в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В диппредставительстве сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России - в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.Обвинения россиянам предъявлены не были.Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).

https://ria.ru/20250403/tunis-2009025620.html

https://ria.ru/20250411/tunis-2010787125.html

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Россияне, которых задержали в Тунисе, прибыли в аэропорт Шереметьево На прибывшем в Шереметьево самолете в Москву вернулись 5 из 11 россиян, ранее задержанных в Тунисе, передает корреспондент РИА Новости 2025-04-12T15:53 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тунис (страна), москва, в мире