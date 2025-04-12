https://ria.ru/20250412/rossija-2010841410.html
Россия ожидает увеличения числа иностранных туристов, заявил Чернышенко
Россия ожидает увеличения числа иностранных туристов, заявил Чернышенко - РИА Новости, 12.04.2025
Россия ожидает увеличения числа иностранных туристов, заявил Чернышенко
Россия ожидает в этом году роста турпотока из Китая, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T05:22:00+03:00
2025-04-12T05:22:00+03:00
2025-04-12T05:22:00+03:00
туризм
россия
китай
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дмитрий чернышенко
туризм
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия ожидает в этом году роста турпотока из Китая, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В этом году мы ожидаем роста туристического потока из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран", - сказал Чернышенко. Он уточнил, что в прошлом году из Китая приехало в Россию более 1,2 миллиона туристов, более 100 тысяч - из Турции, около 70 тысяч - из ОАЭ, более 40 тысяч - из Индии.
https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978374765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, индия, дмитрий чернышенко, туризм
Туризм, Россия, Китай, Индия, Дмитрий Чернышенко, Туризм
Россия ожидает увеличения числа иностранных туристов, заявил Чернышенко
Чернышенко: Россия ожидает в этом году роста турпотока из Китая, Индии и ОАЭ