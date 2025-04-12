https://ria.ru/20250412/rossija-2010841410.html

Россия ожидает увеличения числа иностранных туристов, заявил Чернышенко

Россия ожидает увеличения числа иностранных туристов, заявил Чернышенко - РИА Новости, 12.04.2025

Россия ожидает увеличения числа иностранных туристов, заявил Чернышенко

Россия ожидает в этом году роста турпотока из Китая, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T05:22:00+03:00

2025-04-12T05:22:00+03:00

2025-04-12T05:22:00+03:00

туризм

россия

китай

индия

дмитрий чернышенко

туризм

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия ожидает в этом году роста турпотока из Китая, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В этом году мы ожидаем роста туристического потока из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран", - сказал Чернышенко. Он уточнил, что в прошлом году из Китая приехало в Россию более 1,2 миллиона туристов, более 100 тысяч - из Турции, около 70 тысяч - из ОАЭ, более 40 тысяч - из Индии.

https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978374765.html

россия

китай

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, индия, дмитрий чернышенко, туризм