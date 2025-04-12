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Россия ожидает увеличения числа иностранных туристов, заявил Чернышенко - РИА Новости, 12.04.2025
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Туризм
 
05:22 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/rossija-2010841410.html
Россия ожидает увеличения числа иностранных туристов, заявил Чернышенко
Россия ожидает увеличения числа иностранных туристов, заявил Чернышенко - РИА Новости, 12.04.2025
Россия ожидает увеличения числа иностранных туристов, заявил Чернышенко
Россия ожидает в этом году роста турпотока из Китая, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T05:22:00+03:00
2025-04-12T05:22:00+03:00
туризм
россия
китай
индия
дмитрий чернышенко
туризм
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия ожидает в этом году роста турпотока из Китая, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В этом году мы ожидаем роста туристического потока из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран", - сказал Чернышенко. Он уточнил, что в прошлом году из Китая приехало в Россию более 1,2 миллиона туристов, более 100 тысяч - из Турции, около 70 тысяч - из ОАЭ, более 40 тысяч - из Индии.
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россия, китай, индия, дмитрий чернышенко, туризм
Туризм, Россия, Китай, Индия, Дмитрий Чернышенко, Туризм
Россия ожидает увеличения числа иностранных туристов, заявил Чернышенко

Чернышенко: Россия ожидает в этом году роста турпотока из Китая, Индии и ОАЭ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия ожидает в этом году роста турпотока из Китая, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В этом году мы ожидаем роста туристического потока из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран", - сказал Чернышенко.
Он уточнил, что в прошлом году из Китая приехало в Россию более 1,2 миллиона туристов, более 100 тысяч - из Турции, около 70 тысяч - из ОАЭ, более 40 тысяч - из Индии.
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