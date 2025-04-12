Глава РФПИ осадил британского журналиста
Дмитриев осадил британского журналиста, обвинившего его в попытке обмануть США
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал журналиста британской газеты Telegraph Дэвида Блэра, обвинившего его в попытках обмана властей США, заняться делом.
Обозреватель ранее на своей странице в соцсети X назвал Дмитриева "зловещим кремлевским инсайдером, чья миссия — обмануть Белый дом" и президента США Дональда Трампа, он прикрепил к публикации ссылку на статью из Telegraph от другого журналиста с биографической информацией о главе РФПИ.
"Дорогой Дэвид, возможно, по-настоящему зловещи те, кто навешивает ярлыки на других и неустанно трудится, чтобы подорвать диалог между США и Россией и мирный процесс. Займитесь делом. И позвольте хорошим, честным британским журналистам делать тяжелую работу по спасению репутации британской журналистики", — ответил Дмитриев Блэру на своей странице в соцсети X.
На прошлой неделе Дмитриев сообщил журналистам, что по поручению президента России Владимира Путина проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми чиновниками администрации Трампа. По его словам, на переговорах обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений между двумя странами, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
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