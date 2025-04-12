https://ria.ru/20250412/rfpi-2010916353.html

Глава РФПИ осадил британского журналиста

Глава РФПИ осадил британского журналиста - РИА Новости, 12.04.2025

Глава РФПИ осадил британского журналиста

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T18:39:00+03:00

2025-04-12T18:39:00+03:00

2025-04-12T18:56:00+03:00

россия

сша

кирилл дмитриев

дональд трамп

владимир путин

российский фонд прямых инвестиций

в мире

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_0:163:2893:1790_1920x0_80_0_0_b20a32d0de85a773a3073929e22796cd.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал журналиста британской газеты Telegraph Дэвида Блэра, обвинившего его в попытках обмана властей США, заняться делом.Обозреватель ранее на своей странице в соцсети X назвал Дмитриева "зловещим кремлевским инсайдером, чья миссия — обмануть Белый дом" и президента США Дональда Трампа, он прикрепил к публикации ссылку на статью из Telegraph от другого журналиста с биографической информацией о главе РФПИ. "Дорогой Дэвид, возможно, по-настоящему зловещи те, кто навешивает ярлыки на других и неустанно трудится, чтобы подорвать диалог между США и Россией и мирный процесс. Займитесь делом. И позвольте хорошим, честным британским журналистам делать тяжелую работу по спасению репутации британской журналистики", — ответил Дмитриев Блэру на своей странице в соцсети X. На прошлой неделе Дмитриев сообщил журналистам, что по поручению президента России Владимира Путина проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми чиновниками администрации Трампа. По его словам, на переговорах обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений между двумя странами, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.

https://ria.ru/20250412/utikoff-2010859444.html

https://ria.ru/20250411/peregovory-2010822066.html

россия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, в мире, великобритания