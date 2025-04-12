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Глава РФПИ осадил британского журналиста - РИА Новости, 12.04.2025
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18:39 12.04.2025 (обновлено: 18:56 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/rfpi-2010916353.html
Глава РФПИ осадил британского журналиста
Глава РФПИ осадил британского журналиста - РИА Новости, 12.04.2025
Глава РФПИ осадил британского журналиста
Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T18:39:00+03:00
2025-04-12T18:56:00+03:00
россия
сша
кирилл дмитриев
дональд трамп
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
в мире
великобритания
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал журналиста британской газеты Telegraph Дэвида Блэра, обвинившего его в попытках обмана властей США, заняться делом.Обозреватель ранее на своей странице в соцсети X назвал Дмитриева "зловещим кремлевским инсайдером, чья миссия — обмануть Белый дом" и президента США Дональда Трампа, он прикрепил к публикации ссылку на статью из Telegraph от другого журналиста с биографической информацией о главе РФПИ. "Дорогой Дэвид, возможно, по-настоящему зловещи те, кто навешивает ярлыки на других и неустанно трудится, чтобы подорвать диалог между США и Россией и мирный процесс. Займитесь делом. И позвольте хорошим, честным британским журналистам делать тяжелую работу по спасению репутации британской журналистики", — ответил Дмитриев Блэру на своей странице в соцсети X. На прошлой неделе Дмитриев сообщил журналистам, что по поручению президента России Владимира Путина проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми чиновниками администрации Трампа. По его словам, на переговорах обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений между двумя странами, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
https://ria.ru/20250412/utikoff-2010859444.html
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россия, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, в мире, великобритания
Россия, США, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, В мире, Великобритания
Глава РФПИ осадил британского журналиста

Дмитриев осадил британского журналиста, обвинившего его в попытке обмануть США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал журналиста британской газеты Telegraph Дэвида Блэра, обвинившего его в попытках обмана властей США, заняться делом.
Обозреватель ранее на своей странице в соцсети X назвал Дмитриева "зловещим кремлевским инсайдером, чья миссия — обмануть Белый дом" и президента США Дональда Трампа, он прикрепил к публикации ссылку на статью из Telegraph от другого журналиста с биографической информацией о главе РФПИ.
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"Дорогой Дэвид, возможно, по-настоящему зловещи те, кто навешивает ярлыки на других и неустанно трудится, чтобы подорвать диалог между США и Россией и мирный процесс. Займитесь делом. И позвольте хорошим, честным британским журналистам делать тяжелую работу по спасению репутации британской журналистики", — ответил Дмитриев Блэру на своей странице в соцсети X.
На прошлой неделе Дмитриев сообщил журналистам, что по поручению президента России Владимира Путина проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми чиновниками администрации Трампа. По его словам, на переговорах обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений между двумя странами, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
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РоссияСШАКирилл ДмитриевДональд ТрампВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийВ миреВеликобритания
 
 
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