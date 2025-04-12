Рейтинг@Mail.ru
Рейс Пхукет — Москва вылетит после почти суточной задержки - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/reys-2010918202.html
Рейс Пхукет — Москва вылетит после почти суточной задержки
Рейс Пхукет — Москва вылетит после почти суточной задержки - РИА Новости, 12.04.2025
Рейс Пхукет — Москва вылетит после почти суточной задержки
Рейс Пхукет-Москва авиакомпании Azur air вылетит 13 апреля в 3.45 мск после задержки в 19 часов в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T18:51:00+03:00
2025-04-12T18:51:00+03:00
пхукет (остров)
azur air
москва
таиланд
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cce67126fc980d064292144bc35ce797.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рейс Пхукет-Москва авиакомпании Azur air вылетит 13 апреля в 3.45 мск после задержки в 19 часов в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Рейс должен был вылететь 12 апреля в 8.45 мск. Сейчас проводится оперативная коррекция. "Выполнение рейса ZF-2902 планируется 13 апреля в 07.45 (03.45 мск), авиакомпания вынуждена перенести рейс в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы", - сообщила авиакомпания. На время ожидания вылета пассажирам будет предоставлены размещение в гостинице и другие услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Представители авиакомпании на Пхукете совместно с представителями туроператоров уже занимаются размещением пассажиров.
https://ria.ru/20250406/reys-2009661592.html
https://ria.ru/20250405/sochi-2009584442.html
пхукет (остров)
москва
таиланд
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_f80f8c1c6198a4c95ed6d7533b9641e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхукет (остров), azur air, москва, таиланд, россия, в мире
Пхукет (остров), Azur Air, Москва, Таиланд, Россия, В мире
Рейс Пхукет — Москва вылетит после почти суточной задержки

Рейс Пхукет — Москва Azur air вылетит 13 апреля после почти суточной задержки

CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUBСамолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рейс Пхукет-Москва авиакомпании Azur air вылетит 13 апреля в 3.45 мск после задержки в 19 часов в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Рейс должен был вылететь 12 апреля в 8.45 мск. Сейчас проводится оперативная коррекция.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Петербурге задержали вылет рейса в Шарм-эль-Шейх
6 апреля, 16:41
"Выполнение рейса ZF-2902 планируется 13 апреля в 07.45 (03.45 мск), авиакомпания вынуждена перенести рейс в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы", - сообщила авиакомпания.
На время ожидания вылета пассажирам будет предоставлены размещение в гостинице и другие услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Представители авиакомпании на Пхукете совместно с представителями туроператоров уже занимаются размещением пассажиров.
Самолет авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Red Wings опровергла нарушение прав пассажиров рейса, задержанного в Сочи
5 апреля, 23:00
 
Пхукет (остров)Azur AirМоскваТаиландРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала