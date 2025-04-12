https://ria.ru/20250412/reys-2010918202.html
Рейс Пхукет — Москва вылетит после почти суточной задержки
Рейс Пхукет — Москва вылетит после почти суточной задержки - РИА Новости, 12.04.2025
Рейс Пхукет — Москва вылетит после почти суточной задержки
Рейс Пхукет-Москва авиакомпании Azur air вылетит 13 апреля в 3.45 мск после задержки в 19 часов в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T18:51:00+03:00
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2025-04-12T18:51:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рейс Пхукет-Москва авиакомпании Azur air вылетит 13 апреля в 3.45 мск после задержки в 19 часов в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Рейс должен был вылететь 12 апреля в 8.45 мск. Сейчас проводится оперативная коррекция. "Выполнение рейса ZF-2902 планируется 13 апреля в 07.45 (03.45 мск), авиакомпания вынуждена перенести рейс в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы", - сообщила авиакомпания. На время ожидания вылета пассажирам будет предоставлены размещение в гостинице и другие услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Представители авиакомпании на Пхукете совместно с представителями туроператоров уже занимаются размещением пассажиров.
https://ria.ru/20250406/reys-2009661592.html
https://ria.ru/20250405/sochi-2009584442.html
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пхукет (остров), azur air, москва, таиланд, россия, в мире
Пхукет (остров), Azur Air, Москва, Таиланд, Россия, В мире
Рейс Пхукет — Москва вылетит после почти суточной задержки
Рейс Пхукет — Москва Azur air вылетит 13 апреля после почти суточной задержки