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В США заявили о желании контролировать трубопровод "Газпрома" на Украине - РИА Новости, 12.04.2025
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03:46 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/reuters-2010837064.html
В США заявили о желании контролировать трубопровод "Газпрома" на Украине
В США заявили о желании контролировать трубопровод "Газпрома" на Украине - РИА Новости, 12.04.2025
В США заявили о желании контролировать трубопровод "Газпрома" на Украине
США хотят установить контроль над газопроводом "Газпрома", который проходит через Украину , передает Reuters со ссылкой на источник. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:46:00+03:00
2025-04-12T03:46:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США хотят установить контроль над газопроводом "Газпрома", который проходит через Украину , передает Reuters со ссылкой на источник.По его словам, в пятницу в Вашингтоне прошли технические американско-украинские переговоры по ресурсной сделке."Одна из пасхалок, обнаруженная в документах (по сделке. — Прим. ред.) — требование Штатов, чтобы международная финансовая корпорация развития правительства США забрала под свой под контроль газопровод, который проходит через Украину в Европу, у российского энергетического гиганта "Газпром", — пишет агентство.В конце февраля в Вашингтоне состоялась встреча хозяина Белого дома Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава киевского режима пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. По данным телеканала Fox News, американский президент буквально вышвырнул Зеленского в результате конфликта.
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html
https://ria.ru/20250407/ssha-2009865070.html
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в мире, сша, украина, газпром
В мире, США, Украина, Газпром
В США заявили о желании контролировать трубопровод "Газпрома" на Украине

Reuters: США планируют взять под контроль трубопровод "Газпрома" на Украине

© AP Photo / Pavlo PalamarchukСотрудник газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области Украины
Сотрудник газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США хотят установить контроль над газопроводом "Газпрома", который проходит через Украину , передает Reuters со ссылкой на источник.
По его словам, в пятницу в Вашингтоне прошли технические американско-украинские переговоры по ресурсной сделке.
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"Одна из пасхалок, обнаруженная в документах (по сделке. — Прим. ред.) — требование Штатов, чтобы международная финансовая корпорация развития правительства США забрала под свой под контроль газопровод, который проходит через Украину в Европу, у российского энергетического гиганта "Газпром", — пишет агентство.
В конце февраля в Вашингтоне состоялась встреча хозяина Белого дома Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава киевского режима пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. По данным телеканала Fox News, американский президент буквально вышвырнул Зеленского в результате конфликта.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
"Россия не клюнула": в США неожиданно высказались о переговорах по Украине
7 апреля, 17:26
 
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