https://ria.ru/20250412/reuters-2010837064.html

В США заявили о желании контролировать трубопровод "Газпрома" на Украине

В США заявили о желании контролировать трубопровод "Газпрома" на Украине - РИА Новости, 12.04.2025

В США заявили о желании контролировать трубопровод "Газпрома" на Украине

США хотят установить контроль над газопроводом "Газпрома", который проходит через Украину , передает Reuters со ссылкой на источник. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T03:46:00+03:00

2025-04-12T03:46:00+03:00

2025-04-12T03:46:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США хотят установить контроль над газопроводом "Газпрома", который проходит через Украину , передает Reuters со ссылкой на источник.По его словам, в пятницу в Вашингтоне прошли технические американско-украинские переговоры по ресурсной сделке."Одна из пасхалок, обнаруженная в документах (по сделке. — Прим. ред.) — требование Штатов, чтобы международная финансовая корпорация развития правительства США забрала под свой под контроль газопровод, который проходит через Украину в Европу, у российского энергетического гиганта "Газпром", — пишет агентство.В конце февраля в Вашингтоне состоялась встреча хозяина Белого дома Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава киевского режима пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. По данным телеканала Fox News, американский президент буквально вышвырнул Зеленского в результате конфликта.

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html

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в мире, сша, украина, газпром