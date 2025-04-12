https://ria.ru/20250412/rakety-2010923935.html

В Донецке прошла выставка сбитых ракет и авиабомб НАТО

В Донецке прошла выставка сбитых ракет и авиабомб НАТО - РИА Новости, 12.04.2025

В Донецке прошла выставка сбитых ракет и авиабомб НАТО

Выставка сбитых натовских ракет и авиабомб, посвященная предстоящему Дню войск противовоздушной обороны, прошла в центре Донецка, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T19:28:00+03:00

2025-04-12T19:28:00+03:00

2025-04-12T19:28:00+03:00

россия

донецк

донецкая народная республика

нато

молодая гвардия

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Выставка сбитых натовских ракет и авиабомб, посвященная предстоящему Дню войск противовоздушной обороны, прошла в центре Донецка, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский. День войск ПВО отмечается в 2025 году 13 апреля. "Сегодня в преддверии Дня войск противовоздушной обороны "Молодая гвардия" организовала в центре Донецка выставку сбитых ракет и их элементов. Это как раз те ракеты и авиабомбы, которыми обстреливали наш город и нашу республику", - сказал собеседник агентства. Среди выставленных экземпляров - ряд сбитых натовских ракет, в их числе и американская тактическая баллистическая ракета ATACMS. "У нас здесь представлены фрагменты сбитой ракеты ATACMS, авиабомб и множество натовских ракет, которые летели как раз по нашему городу. Спасибо большое ребятам из ПВО, которые и днями, и ночами бдят о нашей безопасности", - добавил Добровольский. Войска противовоздушной обороны – вид Вооруженных сил СССР и до 1998 года Вооруженных сил РФ, предназначенный для защиты от ударов с воздуха и из космоса административных, промышленно-экономических центров и районов страны, группировок вооруженных сил, важных военных и других объектов. День войск ПВО является памятным днем в Вооруженных силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля, согласно указу президента России от 31 мая 2006 года.

https://ria.ru/20250409/vystavka-2010314545.html

https://ria.ru/20250408/gosduma-2009984436.html

россия

донецк

донецкая народная республика

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Выставка сбитых ракет и авиабомб НАТО в Донецке Выставка сбитых натовских ракет и авиабомб, посвященная предстоящему Дню войск ПВО, прошла в центре Донецка. Об этом рассказал РИА Новости руководитель "Молодой гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский. 2025-04-12T19:28 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецк, донецкая народная республика, нато, молодая гвардия