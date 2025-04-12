https://ria.ru/20250412/rada-2010863087.html

На Украине готовятся продлить военное положение

На Украине готовятся продлить военное положение - РИА Новости, 12.04.2025

На Украине готовятся продлить военное положение

Верховная рада Украины продлит военное положение уже на следующей неделе, 15-18 апреля, заявил украинский депутат Ярослав Железняк. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T11:25:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Верховная рада Украины продлит военное положение уже на следующей неделе, 15-18 апреля, заявил украинский депутат Ярослав Железняк. С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая. "Идет не то, чтобы дискуссия, а гадание, будет ли продлено на этот раз военное положение и всеобщая мобилизация. Да, они будут продлены и это произойдет достаточно скоро: 15-18 апреля", - заявил Железняк в ролике, опубликованном на его YouTube-канале. Как пояснил депутат, украинский парламент обычно принимает решение о продлении военного положения и мобилизации заранее, поэтому именно следующая неделя оптимально подходит для вынесения решения на голосование. По утверждению Железняка, военное положение будет продлено еще на 90 дней, а значит до начала августа не может быть и речи о проведении выборов президента Украины. В случае если в августе все-таки отменят военное положение, подготовка к выборам займет еще 90 дней. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

https://ria.ru/20250412/krutkov-2010860540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины