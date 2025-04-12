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Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.04.2025
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07:10 12.04.2025 (обновлено: 08:43 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/pvo-2010846272.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.04.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников
Средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников в пяти регионах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T07:10:00+03:00
2025-04-12T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
краснодарский край
орловская область
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников в пяти регионах, сообщили в Минобороны."За период с 20:00 мск 11 апреля до 06:30 мск 12 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250412/skhvatka-2010783494.html
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россия, безопасность, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), краснодарский край, орловская область, ростовская область, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Краснодарский край, Орловская область, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских БПЛА над пятью российскими регионами

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников в пяти регионах, сообщили в Минобороны.
«
"За период с 20:00 мск 11 апреля до 06:30 мск 12 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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При этом:
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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