https://ria.ru/20250412/pvo-2010846272.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.04.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников

Средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников в пяти регионах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T07:10:00+03:00

2025-04-12T07:10:00+03:00

2025-04-12T08:43:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников в пяти регионах, сообщили в Минобороны."За период с 20:00 мск 11 апреля до 06:30 мск 12 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250412/skhvatka-2010783494.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

россия, безопасность, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), краснодарский край, орловская область, ростовская область, вооруженные силы украины, беспилотники