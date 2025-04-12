https://ria.ru/20250412/pvo-2010846272.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.04.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников
Средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников в пяти регионах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T07:10:00+03:00
2025-04-12T07:10:00+03:00
2025-04-12T08:43:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников в пяти регионах, сообщили в Минобороны."За период с 20:00 мск 11 апреля до 06:30 мск 12 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250412/skhvatka-2010783494.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских БПЛА над пятью российскими регионами