https://ria.ru/20250412/pvo-2010844740.html
Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника в Орловской области
Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника в Орловской области - РИА Новости, 12.04.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника в Орловской области
ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Орловской области, в регионе также дважды за ночь объявлялась ракетная опасность, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T06:33:00+03:00
2025-04-12T06:33:00+03:00
2025-04-12T06:40:00+03:00
безопасность
орловская область
андрей клычков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Орловской области, в регионе также дважды за ночь объявлялась ракетная опасность, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Ночью в нашем регионе дважды объявлялась ракетная опасность. Также силами ПВО над областью были уничтожены два вражеских БПЛА", - написал Клычков.По его словам, пострадавших и повреждений нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, орловская область, андрей клычков
Безопасность, Орловская область, Андрей Клычков, Специальная военная операция на Украине
Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника в Орловской области
Клычков: силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника в Орловской области