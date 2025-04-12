https://ria.ru/20250412/pvo-2010844740.html

Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника в Орловской области

Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника в Орловской области - РИА Новости, 12.04.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника в Орловской области

ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Орловской области, в регионе также дважды за ночь объявлялась ракетная опасность, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T06:33:00+03:00

2025-04-12T06:33:00+03:00

2025-04-12T06:40:00+03:00

безопасность

орловская область

андрей клычков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Орловской области, в регионе также дважды за ночь объявлялась ракетная опасность, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Ночью в нашем регионе дважды объявлялась ракетная опасность. Также силами ПВО над областью были уничтожены два вражеских БПЛА", - написал Клычков.По его словам, пострадавших и повреждений нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

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Дарья Буймова

безопасность, орловская область, андрей клычков