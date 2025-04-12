https://ria.ru/20250412/pvo-2010842549.html
В пяти районах Ростовской области сбили беспилотники
В пяти районах Ростовской области сбили беспилотники - РИА Новости, 12.04.2025
В пяти районах Ростовской области сбили беспилотники
Силы ПВО ночью отразили атаку беспилотников в пяти районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T05:42:00+03:00
2025-04-12T05:42:00+03:00
2025-04-12T05:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
юрий слюсарь
шахты
красносулинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Силы ПВО ночью отразили атаку беспилотников в пяти районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах", — написал он.По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет, уточнил Слюсарь.Подробности уточняются.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
шахты
красносулинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, безопасность, юрий слюсарь , шахты, красносулинский район
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Юрий Слюсарь , Шахты, Красносулинский район
В пяти районах Ростовской области сбили беспилотники
В пяти районах Ростовской области уничтожили украинские беспилотники