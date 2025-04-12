https://ria.ru/20250412/pvo-2010842549.html

В пяти районах Ростовской области сбили беспилотники

В пяти районах Ростовской области сбили беспилотники - РИА Новости, 12.04.2025

В пяти районах Ростовской области сбили беспилотники

Силы ПВО ночью отразили атаку беспилотников в пяти районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T05:42:00+03:00

2025-04-12T05:42:00+03:00

2025-04-12T05:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

безопасность

юрий слюсарь

шахты

красносулинский район

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Силы ПВО ночью отразили атаку беспилотников в пяти районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах", — написал он.По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет, уточнил Слюсарь.Подробности уточняются.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

шахты

красносулинский район

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Дарья Буймова

ростовская область, безопасность, юрий слюсарь , шахты, красносулинский район