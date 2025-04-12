https://ria.ru/20250412/putin-2010855377.html

России нужно работать над космическими кораблями, заявил Путин

России нужно работать над космическими кораблями, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2025

России нужно работать над космическими кораблями, заявил Путин

России необходимо работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении работникам и... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T10:24:00+03:00

2025-04-12T10:24:00+03:00

2025-04-12T10:24:00+03:00

день космонавтики

владимир путин

россия

космос - риа наука

день космонавтики — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008703957_0:54:2916:1695_1920x0_80_0_0_f26f8d6c420ebe373f487f184ecec2b0.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. России необходимо работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, текст опубликован на сайте Кремля. Как отметил президент, России важно постоянно двигаться вперед в космической сфере, внедрять современную компонентную базу, новые материалы, технологии. "Работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2010854178.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

день космонавтики, владимир путин, россия, космос - риа наука, день космонавтики — 2025