https://ria.ru/20250412/putin-2010855377.html
России нужно работать над космическими кораблями, заявил Путин
России нужно работать над космическими кораблями, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2025
России нужно работать над космическими кораблями, заявил Путин
России необходимо работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении работникам и... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T10:24:00+03:00
2025-04-12T10:24:00+03:00
2025-04-12T10:24:00+03:00
день космонавтики
владимир путин
россия
космос - риа наука
день космонавтики — 2025
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. России необходимо работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, текст опубликован на сайте Кремля. Как отметил президент, России важно постоянно двигаться вперед в космической сфере, внедрять современную компонентную базу, новые материалы, технологии. "Работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2010854178.html
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день космонавтики, владимир путин, россия, космос - риа наука, день космонавтики — 2025
День космонавтики, Владимир Путин, Россия, Космос - РИА Наука, День космонавтики — 2025
России нужно работать над космическими кораблями, заявил Путин
Путин: России нужно работать над перспективными кораблями и ракетоносителями