https://ria.ru/20250412/putin-2010855180.html

Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции

Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции - РИА Новости, 12.04.2025

Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции

Президент России Владимир Путин назвал освоение Вселенной и использование космических систем сферой высочайшей глобальной конкуренции. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T09:42:00+03:00

2025-04-12T09:42:00+03:00

2025-04-12T09:45:00+03:00

космос - риа наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал освоение Вселенной и использование космических систем сферой высочайшей глобальной конкуренции. Глава государства в субботу поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Освоение Вселенной, использование космических систем – сфера высочайшей глобальной конкуренции", - говорится в обращении президента.России, чтобы занимать лидерские позиции в сфере освоения космоса, важно постоянно двигаться вперед, отметил президент."И чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперед, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников, внедрять современную компонентную базу, новые материалы, цифровые и ядерные технологии, работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250409/razvitie-2010183046.html

https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, владимир путин