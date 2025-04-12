https://ria.ru/20250412/putin-2010855180.html
Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции
Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции - РИА Новости, 12.04.2025
Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции
Президент России Владимир Путин назвал освоение Вселенной и использование космических систем сферой высочайшей глобальной конкуренции. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T09:42:00+03:00
2025-04-12T09:42:00+03:00
2025-04-12T09:45:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал освоение Вселенной и использование космических систем сферой высочайшей глобальной конкуренции. Глава государства в субботу поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Освоение Вселенной, использование космических систем – сфера высочайшей глобальной конкуренции", - говорится в обращении президента.России, чтобы занимать лидерские позиции в сфере освоения космоса, важно постоянно двигаться вперед, отметил президент."И чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперед, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников, внедрять современную компонентную базу, новые материалы, цифровые и ядерные технологии, работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250409/razvitie-2010183046.html
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин
Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции
Путин назвал освоение Вселенной сферой высочайшей глобальной конкуренции