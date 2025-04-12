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Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции - РИА Новости, 12.04.2025
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09:42 12.04.2025 (обновлено: 09:45 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/putin-2010855180.html
Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции
Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции - РИА Новости, 12.04.2025
Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции
Президент России Владимир Путин назвал освоение Вселенной и использование космических систем сферой высочайшей глобальной конкуренции. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T09:42:00+03:00
2025-04-12T09:45:00+03:00
космос - риа наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал освоение Вселенной и использование космических систем сферой высочайшей глобальной конкуренции. Глава государства в субботу поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Освоение Вселенной, использование космических систем – сфера высочайшей глобальной конкуренции", - говорится в обращении президента.России, чтобы занимать лидерские позиции в сфере освоения космоса, важно постоянно двигаться вперед, отметил президент."И чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперед, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников, внедрять современную компонентную базу, новые материалы, цифровые и ядерные технологии, работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250409/razvitie-2010183046.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин
Путин назвал освоение Вселенной сферой конкуренции

Путин назвал освоение Вселенной сферой высочайшей глобальной конкуренции

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал освоение Вселенной и использование космических систем сферой высочайшей глобальной конкуренции.
Глава государства в субботу поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Большинство россиян видят целью освоения космоса развитие науки
9 апреля, 10:57
"Освоение Вселенной, использование космических систем – сфера высочайшей глобальной конкуренции", - говорится в обращении президента.
России, чтобы занимать лидерские позиции в сфере освоения космоса, важно постоянно двигаться вперед, отметил президент.
"И чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперед, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников, внедрять современную компонентную базу, новые материалы, цифровые и ядерные технологии, работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями", - подчеркнул Путин.
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Космос - РИА НаукаРоссияВладимир Путин
 
 
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