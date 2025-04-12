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Студенты пожаловались на обветшалые фасады общежития ПсковГУ - РИА Новости, 12.04.2025
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15:39 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/pskov-2010889808.html
Студенты пожаловались на обветшалые фасады общежития ПсковГУ
Студенты пожаловались на обветшалые фасады общежития ПсковГУ - РИА Новости, 12.04.2025
Студенты пожаловались на обветшалые фасады общежития ПсковГУ
Фасады одного из общежитий Псковского государственного университета на улице Воеводы Шуйского, ректор которого Наталья Ильина обвиняется в присвоении десяти... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:39:00+03:00
2025-04-12T15:39:00+03:00
россия
наталья ильина
происшествия
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ПСКОВ, 12 апр - РИА Новости. Фасады одного из общежитий Псковского государственного университета на улице Воеводы Шуйского, ректор которого Наталья Ильина обвиняется в присвоении десяти миллионов рублей, находятся в обветшалом состоянии: стены с трещинами, краска облезла, а штукатурка осыпается, передает корреспондент РИА Новости. Еще в 2022 году Ильина заявляла, что капремонт всех общежитий университета необходимо начать с фасада и крыши. Позднее, в начале 2023 года, говоря уже об общежитии на улице Воеводы Шуйского, она заявила, что фасад здания в хорошем состоянии, крыша отремонтирована, но внутри требуются большие работы. Как отмечала ректор, это памятник культуры и туда необходимы "совершенно другие средства", поэтому его оставили "напоследок". Корреспондент РИА Новости выяснил, что сейчас стены общежития выглядят "обманчиво ухоженными" только со стороны дороги, но те участки, которые скрыты от главного входа, покрыты следами сырости и плесени. На стенах облупилась краска и образовались трещины, а в некоторых местах практически полностью сошла штукатурка, несколько окон не застеклены, оконные рамы прогнили. По словам студентов, с которыми удалось пообщаться корреспонденту агентства, комнаты внутри здания тоже требует ремонта: на стенах трещины, местами появляется плесень, в здании живут тараканы и мыши. Девятого апреля Псковский горсуд отправил под стражу Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК России). Как сообщала областная прокуратура, ректор ПсковГУ устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила десять миллионов рублей. По версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с января 2021 года по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более десяти миллионов рублей. Из них более трех миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
https://ria.ru/20250410/rektor-2010366611.html
https://ria.ru/20250411/kampus-2010606571.html
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россия, наталья ильина, происшествия
Россия, Наталья Ильина, Происшествия
Студенты пожаловались на обветшалые фасады общежития ПсковГУ

Студенты Псковского госуниверситета пожаловались на обветшалые стены общежития

CC0 / Vasilii Martynov / Псковский государственный университет
Псковский государственный университет - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
CC0 / Vasilii Martynov /
Псковский государственный университет. Архивное фото
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ПСКОВ, 12 апр - РИА Новости. Фасады одного из общежитий Псковского государственного университета на улице Воеводы Шуйского, ректор которого Наталья Ильина обвиняется в присвоении десяти миллионов рублей, находятся в обветшалом состоянии: стены с трещинами, краска облезла, а штукатурка осыпается, передает корреспондент РИА Новости.
Еще в 2022 году Ильина заявляла, что капремонт всех общежитий университета необходимо начать с фасада и крыши. Позднее, в начале 2023 года, говоря уже об общежитии на улице Воеводы Шуйского, она заявила, что фасад здания в хорошем состоянии, крыша отремонтирована, но внутри требуются большие работы. Как отмечала ректор, это памятник культуры и туда необходимы "совершенно другие средства", поэтому его оставили "напоследок".
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Корреспондент РИА Новости выяснил, что сейчас стены общежития выглядят "обманчиво ухоженными" только со стороны дороги, но те участки, которые скрыты от главного входа, покрыты следами сырости и плесени. На стенах облупилась краска и образовались трещины, а в некоторых местах практически полностью сошла штукатурка, несколько окон не застеклены, оконные рамы прогнили.
По словам студентов, с которыми удалось пообщаться корреспонденту агентства, комнаты внутри здания тоже требует ремонта: на стенах трещины, местами появляется плесень, в здании живут тараканы и мыши.
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11 апреля, 03:51
Девятого апреля Псковский горсуд отправил под стражу Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК России). Как сообщала областная прокуратура, ректор ПсковГУ устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила десять миллионов рублей.
По версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с января 2021 года по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более десяти миллионов рублей. Из них более трех миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
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РоссияНаталья ИльинаПроисшествия
 
 
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