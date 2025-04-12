https://ria.ru/20250412/prokuratura-2010926853.html
Прокуратура выяснит причины задержек рейсов Azur Air
Прокуратура выяснит причины задержек рейсов Azur Air - РИА Новости, 12.04.2025
Прокуратура выяснит причины задержек рейсов Azur Air
Западно-Сибирская прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air в Москву, Новосибирск, Пхукет и Томск, сообщает ведомство в субботу. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T19:42:00+03:00
2025-04-12T19:42:00+03:00
2025-04-12T19:42:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 12 апр - РИА Новости. Западно-Сибирская прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air в Москву, Новосибирск, Пхукет и Томск, сообщает ведомство в субботу. "Сегодня (в субботу - ред.) и вчера (в пятницу - ред.) в аэропортах городов Сочи, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пхукет (Королевство Таиланд) по техническим причинам и в связи с поздним прибытием воздушных судов авиакомпанией "Азур Эйр" объявлены задержки выполнения авиарейсов в города Москву, Новосибирск Пхукет (Королевство Таиланд), Томск", - говорится в сообщении прокуратуры. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг. В случае нарушения прав пассажиров в период ожидания рейсов, граждане могут обратиться к дежурному прокурору, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250406/reys-2009661592.html
https://ria.ru/20250405/sochi-2009584442.html
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новосибирск, пхукет (остров), москва, azur air, западно-сибирская транспортная прокуратура, таиланд, россия, происшествия
Новосибирск, Пхукет (остров), Москва, Azur Air, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Таиланд, Россия, Происшествия
Прокуратура выяснит причины задержек рейсов Azur Air
Прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air