https://ria.ru/20250412/professionalitet-2010828396.html

День открытых дверей пройдет во всех кластерах программы "Профессионалитет"

День открытых дверей пройдет во всех кластерах программы "Профессионалитет" - РИА Новости, 12.04.2025

День открытых дверей пройдет во всех кластерах программы "Профессионалитет"

Единый день открытых дверей пройдет 12 апреля во всех 493 кластерах программы "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T00:54:00+03:00

2025-04-12T00:54:00+03:00

2025-04-12T00:54:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Единый день открытых дверей пройдет 12 апреля во всех 493 кластерах программы "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Более 800 тысяч школьников 8-11-х классов и их родителей познакомятся с востребованными рабочими профессиями и узнают, как получить пользующуюся спросом специальность и трудоустроиться в ведущие компании страны. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, на сегодняшний день кластеры "Профессионалитета" объединяют 1470 образовательных организаций и 2364 предприятия в 81 регионе России. "Программы обучения максимально адаптированы под современные экономические реалии, под запросы конкретных работодателей. На практическую отработку навыков отводится до 80% времени обучения. Такая интенсивная подготовка обеспечивает выпускнику востребованность на рынке труда и уверенность в завтрашнем дне", - отметил министр. Гостей единого дня открытых дверей ждут свыше трех тысяч экскурсий на предприятия и встреч с работодателями, а также более восьми тысяч профессиональных проб. Кроме того, команды амбассадоров "Профессионалитета" под руководством кураторов проведут в школах классные часы "Профессионалитет: ты в хорошей компании". Они расскажут учащимся о преимуществах обучения по образовательным программам в рамках федерального проекта, перспективах трудоустройства, а также о доступных мерах поддержки со стороны работодателей и региональных властей.

https://ria.ru/20250308/gosduma-2003753014.html

https://ria.ru/20250402/putin-2008917171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей кравцов