https://ria.ru/20250412/prikladova-2010868209.html

Компании из России выиграют от антикитайских пошлин США, считает эксперт

Компании из России выиграют от антикитайских пошлин США, считает эксперт - РИА Новости, 12.04.2025

Компании из России выиграют от антикитайских пошлин США, считает эксперт

Российские компании, а также компании других стран могут выиграть от введения новых высоких импортных пошлин в США, если успеют договориться о покупке товаров в РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T12:16:00+03:00

2025-04-12T12:16:00+03:00

2025-04-12T12:16:00+03:00

экономика

сша

китай

россия

дональд трамп

рэу имени г. в. плеханова

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744130654_0:431:2873:2047_1920x0_80_0_0_0974d5e54c6942bf0ead2419545d5d11.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские компании, а также компании других стран могут выиграть от введения новых высоких импортных пошлин в США, если успеют договориться о покупке товаров в Китае со скидкой, рассказала в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная китайская пошлина для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. "Импортеры могут часть потоков перетянуть с американского рынка на свой, запрашивая дополнительную скидку. Например, российские или другие компании могли бы воспользоваться моментом, закупив вместо США некоторое количество товаров из Китая, но по более низким ценам. Но опять же речь не идёт о значительных объёмах", - сказала Прикладова, отвечая на вопрос о том, выиграют ли какие-то страны от введения Штатами этих пошлин. С точки зрения экспортеров, могут выиграть те страны, которые поставляют аналогичную продукцию, но против которых введены пошлины не в 50% или 100%, добавила эксперт. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 14 апреля в 10.00 мск.

https://ria.ru/20250412/tramp-2010853450.html

https://ria.ru/20250410/kitaj-2010519858.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, китай, россия, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, введение трампом пошлин на импорт