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Компании из России выиграют от антикитайских пошлин США, считает эксперт - РИА Новости, 12.04.2025
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12:16 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/prikladova-2010868209.html
Компании из России выиграют от антикитайских пошлин США, считает эксперт
Компании из России выиграют от антикитайских пошлин США, считает эксперт - РИА Новости, 12.04.2025
Компании из России выиграют от антикитайских пошлин США, считает эксперт
Российские компании, а также компании других стран могут выиграть от введения новых высоких импортных пошлин в США, если успеют договориться о покупке товаров в РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T12:16:00+03:00
2025-04-12T12:16:00+03:00
экономика
сша
китай
россия
дональд трамп
рэу имени г. в. плеханова
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские компании, а также компании других стран могут выиграть от введения новых высоких импортных пошлин в США, если успеют договориться о покупке товаров в Китае со скидкой, рассказала в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная китайская пошлина для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. "Импортеры могут часть потоков перетянуть с американского рынка на свой, запрашивая дополнительную скидку. Например, российские или другие компании могли бы воспользоваться моментом, закупив вместо США некоторое количество товаров из Китая, но по более низким ценам. Но опять же речь не идёт о значительных объёмах", - сказала Прикладова, отвечая на вопрос о том, выиграют ли какие-то страны от введения Штатами этих пошлин. С точки зрения экспортеров, могут выиграть те страны, которые поставляют аналогичную продукцию, но против которых введены пошлины не в 50% или 100%, добавила эксперт. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 14 апреля в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250412/tramp-2010853450.html
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010519858.html
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экономика, сша, китай, россия, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Введение Трампом пошлин на импорт
Компании из России выиграют от антикитайских пошлин США, считает эксперт

Прикладова: компании из России могут успеть купить товары в Китае со скидкой

© AP Photo / Eugene HoshikoРабочий стоит перед контейнерами в порту в Шанхае
Рабочий стоит перед контейнерами в порту в Шанхае - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские компании, а также компании других стран могут выиграть от введения новых высоких импортных пошлин в США, если успеют договориться о покупке товаров в Китае со скидкой, рассказала в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная китайская пошлина для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
"Импортеры могут часть потоков перетянуть с американского рынка на свой, запрашивая дополнительную скидку. Например, российские или другие компании могли бы воспользоваться моментом, закупив вместо США некоторое количество товаров из Китая, но по более низким ценам. Но опять же речь не идёт о значительных объёмах", - сказала Прикладова, отвечая на вопрос о том, выиграют ли какие-то страны от введения Штатами этих пошлин.
С точки зрения экспортеров, могут выиграть те страны, которые поставляют аналогичную продукцию, но против которых введены пошлины не в 50% или 100%, добавила эксперт.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 14 апреля в 10.00 мск.
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ЭкономикаСШАКитайРоссияДональд ТрампРЭУ имени Г. В. ПлехановаВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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