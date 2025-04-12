Глава ПМР назвал преграду для реабилитации нацизма в регионе
Глава ПМР Красносельский назвал независимость преградой для реабилитации нацизма
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский во время митинга по случаю 81-й годовщины освобождения Тирасполя от немецко-румынской оккупации заявил, что независимость Приднестровья является преградой для реабилитации нацизма.
Он отметил, что во время оккупации в Тирасполе происходили массовые убийства, пытки, насилие.
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"Наступили темные, черные дни. Вопрос: кто это делал? Конечно, были и прихвостни, предатели, но они были на второстепенных ролях. Это и понятно. Основную массу террора возглавили румынские чиновники, которые были присланы сюда в количестве 8 тысяч человек на так называемую Транснистрию, губернаторство Транснистрия со столицей в городе Одесса", - приводит слова Красносельского его пресс-служба.
Глава ПМР отметил, что сегодня в Молдавии воинов советской армии называют оккупантами, а тех, кто творил террор и участвовал лично в массовых убийствах и пытках, – освободителями. Не только называют, а еще и умудряются это запечатлеть в учебниках истории.
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"Мне трудно и страшно представить такое в нашем родном Приднестровье. Именно наша независимость – независимость Приднестровской Молдавской Республики – является преградой для реабилитации нацизма и фашизма здесь, на нашей территории. По сути, это кощунство. Кощунство историческое. Но, уважаемые приднестровцы, уважаемые друзья, нельзя думать, что за нас кто-то что-то должен делать. Каждый из нас должен сопротивляться нацизму и фашизму – в возможных условиях, кто как может, своей памятью. Прийти, поклониться, принести цветы, поздравить ветеранов, спеть "Катюшу", - сказал Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.