https://ria.ru/20250412/pridnestrove-2010890622.html

Глава ПМР назвал преграду для реабилитации нацизма в регионе

Глава ПМР назвал преграду для реабилитации нацизма в регионе - РИА Новости, 12.04.2025

Глава ПМР назвал преграду для реабилитации нацизма в регионе

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский во время митинга по случаю 81-й годовщины освобождения Тирасполя от... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:43:00+03:00

2025-04-12T15:43:00+03:00

2025-04-12T15:43:00+03:00

в мире

молдавия

тирасполь

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский во время митинга по случаю 81-й годовщины освобождения Тирасполя от немецко-румынской оккупации заявил, что независимость Приднестровья является преградой для реабилитации нацизма. Он отметил, что во время оккупации в Тирасполе происходили массовые убийства, пытки, насилие. "Наступили темные, черные дни. Вопрос: кто это делал? Конечно, были и прихвостни, предатели, но они были на второстепенных ролях. Это и понятно. Основную массу террора возглавили румынские чиновники, которые были присланы сюда в количестве 8 тысяч человек на так называемую Транснистрию, губернаторство Транснистрия со столицей в городе Одесса", - приводит слова Красносельского его пресс-служба. Глава ПМР отметил, что сегодня в Молдавии воинов советской армии называют оккупантами, а тех, кто творил террор и участвовал лично в массовых убийствах и пытках, – освободителями. Не только называют, а еще и умудряются это запечатлеть в учебниках истории. "Мне трудно и страшно представить такое в нашем родном Приднестровье. Именно наша независимость – независимость Приднестровской Молдавской Республики – является преградой для реабилитации нацизма и фашизма здесь, на нашей территории. По сути, это кощунство. Кощунство историческое. Но, уважаемые приднестровцы, уважаемые друзья, нельзя думать, что за нас кто-то что-то должен делать. Каждый из нас должен сопротивляться нацизму и фашизму – в возможных условиях, кто как может, своей памятью. Прийти, поклониться, принести цветы, поздравить ветеранов, спеть "Катюшу", - сказал Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997960128.html

https://ria.ru/20250127/natsizm-1995789082.html

https://ria.ru/20250302/moldavija-2002542890.html

молдавия

тирасполь

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, тирасполь, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский