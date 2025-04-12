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Глава ПМР назвал преграду для реабилитации нацизма в регионе - РИА Новости, 12.04.2025
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15:43 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/pridnestrove-2010890622.html
Глава ПМР назвал преграду для реабилитации нацизма в регионе
Глава ПМР назвал преграду для реабилитации нацизма в регионе - РИА Новости, 12.04.2025
Глава ПМР назвал преграду для реабилитации нацизма в регионе
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский во время митинга по случаю 81-й годовщины освобождения Тирасполя от... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:43:00+03:00
2025-04-12T15:43:00+03:00
в мире
молдавия
тирасполь
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский во время митинга по случаю 81-й годовщины освобождения Тирасполя от немецко-румынской оккупации заявил, что независимость Приднестровья является преградой для реабилитации нацизма. Он отметил, что во время оккупации в Тирасполе происходили массовые убийства, пытки, насилие. "Наступили темные, черные дни. Вопрос: кто это делал? Конечно, были и прихвостни, предатели, но они были на второстепенных ролях. Это и понятно. Основную массу террора возглавили румынские чиновники, которые были присланы сюда в количестве 8 тысяч человек на так называемую Транснистрию, губернаторство Транснистрия со столицей в городе Одесса", - приводит слова Красносельского его пресс-служба. Глава ПМР отметил, что сегодня в Молдавии воинов советской армии называют оккупантами, а тех, кто творил террор и участвовал лично в массовых убийствах и пытках, – освободителями. Не только называют, а еще и умудряются это запечатлеть в учебниках истории. "Мне трудно и страшно представить такое в нашем родном Приднестровье. Именно наша независимость – независимость Приднестровской Молдавской Республики – является преградой для реабилитации нацизма и фашизма здесь, на нашей территории. По сути, это кощунство. Кощунство историческое. Но, уважаемые приднестровцы, уважаемые друзья, нельзя думать, что за нас кто-то что-то должен делать. Каждый из нас должен сопротивляться нацизму и фашизму – в возможных условиях, кто как может, своей памятью. Прийти, поклониться, принести цветы, поздравить ветеранов, спеть "Катюшу", - сказал Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997960128.html
https://ria.ru/20250127/natsizm-1995789082.html
https://ria.ru/20250302/moldavija-2002542890.html
молдавия
тирасполь
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в мире, молдавия, тирасполь, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский
Глава ПМР назвал преграду для реабилитации нацизма в регионе

Глава ПМР Красносельский назвал независимость преградой для реабилитации нацизма

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский во время митинга по случаю 81-й годовщины освобождения Тирасполя от немецко-румынской оккупации заявил, что независимость Приднестровья является преградой для реабилитации нацизма.
Он отметил, что во время оккупации в Тирасполе происходили массовые убийства, пытки, насилие.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Приднестровье осудили отказ Молдавии праздновать 80-летие Победы
7 февраля, 13:53
«
"Наступили темные, черные дни. Вопрос: кто это делал? Конечно, были и прихвостни, предатели, но они были на второстепенных ролях. Это и понятно. Основную массу террора возглавили румынские чиновники, которые были присланы сюда в количестве 8 тысяч человек на так называемую Транснистрию, губернаторство Транснистрия со столицей в городе Одесса", - приводит слова Красносельского его пресс-служба.
Глава ПМР отметил, что сегодня в Молдавии воинов советской армии называют оккупантами, а тех, кто творил террор и участвовал лично в массовых убийствах и пытках, – освободителями. Не только называют, а еще и умудряются это запечатлеть в учебниках истории.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Экс-премьер Молдавии заявил о попытках принизить героизм борцов с нацизмом
27 января, 20:08
«
"Мне трудно и страшно представить такое в нашем родном Приднестровье. Именно наша независимость – независимость Приднестровской Молдавской Республики – является преградой для реабилитации нацизма и фашизма здесь, на нашей территории. По сути, это кощунство. Кощунство историческое. Но, уважаемые приднестровцы, уважаемые друзья, нельзя думать, что за нас кто-то что-то должен делать. Каждый из нас должен сопротивляться нацизму и фашизму – в возможных условиях, кто как может, своей памятью. Прийти, поклониться, принести цветы, поздравить ветеранов, спеть "Катюшу", - сказал Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Глава ПМР: в Молдавии никто не наказан за преступления против Приднестровья
2 марта, 09:50
 
В миреМолдавияТираспольПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим Красносельский
 
 
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