https://ria.ru/20250412/prestupleniya-2010841223.html

Беженец из Дзержинска рассказал об атаке дрона ВСУ на пожилую женщину

Беженец из Дзержинска рассказал об атаке дрона ВСУ на пожилую женщину - РИА Новости, 12.04.2025

Беженец из Дзержинска рассказал об атаке дрона ВСУ на пожилую женщину

Беженец из недавно освобожденного от ВСУ Дзержинска (украинское название Торецк) в ДНР рассказал РИА Новости, как стал свидетелем атаки украинского дрона на... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T05:22:00+03:00

2025-04-12T05:22:00+03:00

2025-04-12T05:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

горловка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Беженец из недавно освобожденного от ВСУ Дзержинска (украинское название Торецк) в ДНР рассказал РИА Новости, как стал свидетелем атаки украинского дрона на пожилую женщину. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля. "Бабушка пошла у соседа дрова брать. Ее сфотографировал дрон, такой здоровенный, я не думал, что такие бывают. Остановился и висит … она только раз (забежала в дом), и прямо над окном взорвалось. Ей около ста лет, женщине", - сказал он. Он убежден, что ВСУ намеренно атаковали пожилую женщину, потому что вокруг никого, кроме нее, не было. "Кроме бабушки, там никого не было, только она шла. И все, в эту точку пошло", - добавил он. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР.

https://ria.ru/20250410/okkupatsiya-2010364981.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

торецк

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия