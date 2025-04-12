https://ria.ru/20250412/prestupleniya-2010841223.html
Беженец из Дзержинска рассказал об атаке дрона ВСУ на пожилую женщину
Беженец из Дзержинска рассказал об атаке дрона ВСУ на пожилую женщину - РИА Новости, 12.04.2025
Беженец из Дзержинска рассказал об атаке дрона ВСУ на пожилую женщину
Беженец из недавно освобожденного от ВСУ Дзержинска (украинское название Торецк) в ДНР рассказал РИА Новости, как стал свидетелем атаки украинского дрона на... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T05:22:00+03:00
2025-04-12T05:22:00+03:00
2025-04-12T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
горловка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Беженец из недавно освобожденного от ВСУ Дзержинска (украинское название Торецк) в ДНР рассказал РИА Новости, как стал свидетелем атаки украинского дрона на пожилую женщину. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля. "Бабушка пошла у соседа дрова брать. Ее сфотографировал дрон, такой здоровенный, я не думал, что такие бывают. Остановился и висит … она только раз (забежала в дом), и прямо над окном взорвалось. Ей около ста лет, женщине", - сказал он. Он убежден, что ВСУ намеренно атаковали пожилую женщину, потому что вокруг никого, кроме нее, не было. "Кроме бабушки, там никого не было, только она шла. И все, в эту точку пошло", - добавил он. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР.
https://ria.ru/20250410/okkupatsiya-2010364981.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Беженец из Дзержинска рассказал об атаке дрона ВСУ на пожилую женщину
Дрон ВСУ намеренно атаковал пожилую женщину в Дзержинске