https://ria.ru/20250412/pozhary-2010841560.html
Число лесных пожаров в Бурятии сократилось до десяти
Число лесных пожаров в Бурятии сократилось до десяти - РИА Новости, 12.04.2025
Число лесных пожаров в Бурятии сократилось до десяти
Число лесных пожаров в Еравнинском районе Бурятии уменьшилось до 10, они продолжают бушевать на общей площади в более чем 2,4 тысячи гектаров, сообщило... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T05:23:00+03:00
2025-04-12T05:23:00+03:00
2025-04-12T05:23:00+03:00
происшествия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 12 апр - РИА Новости. Число лесных пожаров в Еравнинском районе Бурятии уменьшилось до 10, они продолжают бушевать на общей площади в более чем 2,4 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. По данным агентства, за последние сутки на территории республики обнаружены два лесных возгорания в Еравнинском районе, при этом ликвидированы шесть очагов на площади более чем в 1,5 тысячи гектаров. "По оперативным данным, утром 12 апреля действуют 10 лесных пожаров в Еравнинском районе на общей площади в 2476 гектаров... Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении агентства ГО и ЧС. Республиканское агентство ГО и ЧС уточнило, что причинами возникновений стали переход пламени с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. В тушении пожаров задействованы 334 человека и 48 единиц лесопожарной техники, добавило агентство. В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе действует режим ЧС.
https://ria.ru/20250410/pozhary-2010525362.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
Число лесных пожаров в Бурятии сократилось до десяти
Число лесных пожаров в Еравнинском районе Бурятии уменьшилось до десяти
УЛАН-УДЭ, 12 апр - РИА Новости. Число лесных пожаров в Еравнинском районе Бурятии уменьшилось до 10, они продолжают бушевать на общей площади в более чем 2,4 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС.
По данным агентства, за последние сутки на территории республики обнаружены два лесных возгорания в Еравнинском районе, при этом ликвидированы шесть очагов на площади более чем в 1,5 тысячи гектаров.
"По оперативным данным, утром 12 апреля действуют 10 лесных пожаров в Еравнинском районе на общей площади в 2476 гектаров... Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении агентства ГО и ЧС.
Республиканское агентство ГО и ЧС уточнило, что причинами возникновений стали переход пламени с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. В тушении пожаров задействованы 334 человека и 48 единиц лесопожарной техники, добавило агентство.
В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе действует режим ЧС.