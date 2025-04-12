https://ria.ru/20250412/pozhary-2010841560.html

Число лесных пожаров в Бурятии сократилось до десяти

Число лесных пожаров в Бурятии сократилось до десяти - РИА Новости, 12.04.2025

Число лесных пожаров в Бурятии сократилось до десяти

Число лесных пожаров в Еравнинском районе Бурятии уменьшилось до 10, они продолжают бушевать на общей площади в более чем 2,4 тысячи гектаров, сообщило... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T05:23:00+03:00

2025-04-12T05:23:00+03:00

2025-04-12T05:23:00+03:00

происшествия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 12 апр - РИА Новости. Число лесных пожаров в Еравнинском районе Бурятии уменьшилось до 10, они продолжают бушевать на общей площади в более чем 2,4 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. По данным агентства, за последние сутки на территории республики обнаружены два лесных возгорания в Еравнинском районе, при этом ликвидированы шесть очагов на площади более чем в 1,5 тысячи гектаров. "По оперативным данным, утром 12 апреля действуют 10 лесных пожаров в Еравнинском районе на общей площади в 2476 гектаров... Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении агентства ГО и ЧС. Республиканское агентство ГО и ЧС уточнило, что причинами возникновений стали переход пламени с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. В тушении пожаров задействованы 334 человека и 48 единиц лесопожарной техники, добавило агентство. В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе действует режим ЧС.

https://ria.ru/20250410/pozhary-2010525362.html

https://ria.ru/20250403/dagestan-2009179657.html

республика бурятия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика бурятия