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В Лесозаводске потушили пожар на площади 350 квадратов - РИА Новости, 12.04.2025
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08:46 12.04.2025 (обновлено: 11:09 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/pozhar-2010851799.html
В Лесозаводске потушили пожар на площади 350 квадратов
В Лесозаводске потушили пожар на площади 350 квадратов - РИА Новости, 12.04.2025
В Лесозаводске потушили пожар на площади 350 квадратов
Пожар в цехе по производству пластиковых окон в Лесозаводске, где пострадали два человека, потушили на площади 350 квадратных метров, сообщает министерство ГО и РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T08:46:00+03:00
2025-04-12T11:09:00+03:00
происшествия
лесозаводск
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр - РИА Новости. Пожар в цехе по производству пластиковых окон в Лесозаводске, где пострадали два человека, потушили на площади 350 квадратных метров, сообщает министерство ГО и ЧС региона.Ранее в субботу ведомство сообщило, что в Лесозаводске загорелся цех по производству пластиковых окон на площади 150 квадратных метров, затем огонь перекинулся на складское помещение соседнего магазина, площадь пожара увеличилась до 350 "квадратов". Двое мужчин-грузчиков госпитализированы с ожогами в городскую больницу. В 13.55 (06.55 мск) локализовано открытое горение."В 15.15 (09.15 мск) ликвидация пожара на площади 350 квадратных метров", - говорится в сообщении.В тушении задействовали пять автоцистерн, 13 человек.Прокуратура Приморья уточнила, что два работника, которые были госпитализированы, пытались самостоятельно потушить пожар, установление обстоятельств поставлено на контроль."Окончательные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы. Надзорное ведомство проверит, как соблюдаются требования пожарной безопасности на объекте", - подчеркнули в прокуратуре.
https://ria.ru/20250411/pozhar-2010803347.html
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происшествия, лесозаводск
Происшествия, Лесозаводск
В Лесозаводске потушили пожар на площади 350 квадратов

В Лесозаводске потушили пожар, из-за которого пострадали два человека

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр - РИА Новости. Пожар в цехе по производству пластиковых окон в Лесозаводске, где пострадали два человека, потушили на площади 350 квадратных метров, сообщает министерство ГО и ЧС региона.
Ранее в субботу ведомство сообщило, что в Лесозаводске загорелся цех по производству пластиковых окон на площади 150 квадратных метров, затем огонь перекинулся на складское помещение соседнего магазина, площадь пожара увеличилась до 350 "квадратов". Двое мужчин-грузчиков госпитализированы с ожогами в городскую больницу. В 13.55 (06.55 мск) локализовано открытое горение.
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"В 15.15 (09.15 мск) ликвидация пожара на площади 350 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В тушении задействовали пять автоцистерн, 13 человек.
Прокуратура Приморья уточнила, что два работника, которые были госпитализированы, пытались самостоятельно потушить пожар, установление обстоятельств поставлено на контроль.
"Окончательные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы. Надзорное ведомство проверит, как соблюдаются требования пожарной безопасности на объекте", - подчеркнули в прокуратуре.
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