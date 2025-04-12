https://ria.ru/20250412/pozhar-2010851799.html

В Лесозаводске потушили пожар на площади 350 квадратов

В Лесозаводске потушили пожар на площади 350 квадратов - РИА Новости, 12.04.2025

В Лесозаводске потушили пожар на площади 350 квадратов

Пожар в цехе по производству пластиковых окон в Лесозаводске, где пострадали два человека, потушили на площади 350 квадратных метров, сообщает министерство ГО и РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T08:46:00+03:00

2025-04-12T08:46:00+03:00

2025-04-12T11:09:00+03:00

происшествия

лесозаводск

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр - РИА Новости. Пожар в цехе по производству пластиковых окон в Лесозаводске, где пострадали два человека, потушили на площади 350 квадратных метров, сообщает министерство ГО и ЧС региона.Ранее в субботу ведомство сообщило, что в Лесозаводске загорелся цех по производству пластиковых окон на площади 150 квадратных метров, затем огонь перекинулся на складское помещение соседнего магазина, площадь пожара увеличилась до 350 "квадратов". Двое мужчин-грузчиков госпитализированы с ожогами в городскую больницу. В 13.55 (06.55 мск) локализовано открытое горение."В 15.15 (09.15 мск) ликвидация пожара на площади 350 квадратных метров", - говорится в сообщении.В тушении задействовали пять автоцистерн, 13 человек.Прокуратура Приморья уточнила, что два работника, которые были госпитализированы, пытались самостоятельно потушить пожар, установление обстоятельств поставлено на контроль."Окончательные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы. Надзорное ведомство проверит, как соблюдаются требования пожарной безопасности на объекте", - подчеркнули в прокуратуре.

https://ria.ru/20250411/pozhar-2010803347.html

https://ria.ru/20250411/pozhar-2010803347.html

лесозаводск

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, лесозаводск