https://ria.ru/20250412/pozhar-2010849167.html
При пожаре в приморском Лесозаводске пострадали два человека
При пожаре в приморском Лесозаводске пострадали два человека - РИА Новости, 12.04.2025
При пожаре в приморском Лесозаводске пострадали два человека
Два человека пострадали при пожаре в Лесозаводске в Приморье, открытое горение локализовано на площади 350 квадратных метров, сообщает министерство ГО и ЧС... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T08:06:00+03:00
2025-04-12T08:06:00+03:00
2025-04-12T08:17:00+03:00
происшествия
лесозаводск
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в Лесозаводске в Приморье, открытое горение локализовано на площади 350 квадратных метров, сообщает министерство ГО и ЧС региона.По данным ведомства, в субботу в Лесозаводске загорелся цех по производству пластиковых окон на площади 150 квадратных метров, затем огонь перекинулся на складское помещение соседнего магазина, площадь пожара увеличилась до 350 "квадратов"."Двое пострадавших, мужчины-грузчики, с ожогами доставлены в городскую больницу Лесозаводска... В 13.30 (06.30 мск) локализация пожара на площади 350 квадратных метров. В 13.55 (06.55 мск) локализация открытого горения", - говорится в сообщении.В тушении задействованы пять автоцистерн, 13 человек.
https://ria.ru/20250411/pozhar-2010803347.html
лесозаводск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лесозаводск
Происшествия, Лесозаводск
При пожаре в приморском Лесозаводске пострадали два человека
Пожар в Лесозаводске локализовали на 350 квадратах, пострадали два человека