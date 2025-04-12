https://ria.ru/20250412/pozhar-2010849167.html

При пожаре в приморском Лесозаводске пострадали два человека

При пожаре в приморском Лесозаводске пострадали два человека - РИА Новости, 12.04.2025

При пожаре в приморском Лесозаводске пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре в Лесозаводске в Приморье, открытое горение локализовано на площади 350 квадратных метров, сообщает министерство ГО и ЧС... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T08:06:00+03:00

2025-04-12T08:06:00+03:00

2025-04-12T08:17:00+03:00

происшествия

лесозаводск

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в Лесозаводске в Приморье, открытое горение локализовано на площади 350 квадратных метров, сообщает министерство ГО и ЧС региона.По данным ведомства, в субботу в Лесозаводске загорелся цех по производству пластиковых окон на площади 150 квадратных метров, затем огонь перекинулся на складское помещение соседнего магазина, площадь пожара увеличилась до 350 "квадратов"."Двое пострадавших, мужчины-грузчики, с ожогами доставлены в городскую больницу Лесозаводска... В 13.30 (06.30 мск) локализация пожара на площади 350 квадратных метров. В 13.55 (06.55 мск) локализация открытого горения", - говорится в сообщении.В тушении задействованы пять автоцистерн, 13 человек.

https://ria.ru/20250411/pozhar-2010803347.html

лесозаводск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, лесозаводск