https://ria.ru/20250412/posol-2010847809.html

Посол России в ФРГ предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину

Посол России в ФРГ предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину - РИА Новости, 12.04.2025

Посол России в ФРГ предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину

Поставки ракет системы Taurus на Украину приведут к эскалации конфликта, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T07:38:00+03:00

2025-04-12T07:38:00+03:00

2025-04-12T07:47:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Поставки ракет системы Taurus на Украину приведут к эскалации конфликта, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung."Это было бы эскалацией<…> Немецкие танки в Курске уже вызвали возмущение наших граждан. Это наводит на определенные болезненные исторические воспоминания <…> Мы оценим это как новую ситуацию и примем соответствующие решения", —сказал он.Кроме того, дипломат отметил, что в случае одобрения поставок, наведением ракет будут заниматься не боевики ВСУ, а немецкие специалисты."Но даже ракеты Taurus не смогли бы кардинально изменить ситуацию на линии фронта", — резюмировал Нечаев.В марте стало известно, что большинство немцев (64 процента) высказались против поставок на Украину крылатых ракет Taurus.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250318/taurus-2005761520.html

https://ria.ru/20250328/oruzhie-2007852878.html

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в мире, украина, россия, германия, сергей нечаев (дипломат), вооруженные силы украины