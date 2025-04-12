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Посол России в ФРГ предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину
Посол России в ФРГ предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину - РИА Новости, 12.04.2025
Посол России в ФРГ предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину
Поставки ракет системы Taurus на Украину приведут к эскалации конфликта, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T07:38:00+03:00
2025-04-12T07:38:00+03:00
2025-04-12T07:47:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Поставки ракет системы Taurus на Украину приведут к эскалации конфликта, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung."Это было бы эскалацией<…> Немецкие танки в Курске уже вызвали возмущение наших граждан. Это наводит на определенные болезненные исторические воспоминания <…> Мы оценим это как новую ситуацию и примем соответствующие решения", —сказал он.Кроме того, дипломат отметил, что в случае одобрения поставок, наведением ракет будут заниматься не боевики ВСУ, а немецкие специалисты."Но даже ракеты Taurus не смогли бы кардинально изменить ситуацию на линии фронта", — резюмировал Нечаев.В марте стало известно, что большинство немцев (64 процента) высказались против поставок на Украину крылатых ракет Taurus.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250318/taurus-2005761520.html
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В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Нечаев (дипломат), Вооруженные силы Украины
Посол России в ФРГ предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину
Посол Нечаев: поставки Taurus на Украину приведут к эскалации конфликта