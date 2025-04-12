https://ria.ru/20250412/poshliny-2010901397.html
США исключили электронику из списка зеркальных пошлин
США исключили электронику из списка зеркальных пошлин - РИА Новости, 12.04.2025
США исключили электронику из списка зеркальных пошлин
Администрация американского президента Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и другие виды электроники из-под действия зеркальных пошлин на импортные... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T17:03:00+03:00
2025-04-12T17:03:00+03:00
2025-04-12T18:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и другие виды электроники из-под действия зеркальных пошлин на импортные товары, следует из документа Таможенной и пограничной службы США, с которым ознакомились РИА Новости."Все продукты, которые должным образом классифицированы в перечисленных положениях, будут исключены из взаимных пошлин", — говорится в уведомлении ведомства.В документе приведены 20 кодов классификации товаров, все они относятся к различным видам электроники. Согласно перечню, под исключения от зеркальных импортных пошлин попадают ноутбуки, планшеты, смартфоны, модемы, внешние жесткие диски, флеш-карты, мониторы, транзисторы, преобразователи и иные полупроводниковые приборы. "Для продуктов, классифицированных в вышеуказанных позициях и подпозициях, импортеры должны сообщать о вторичной классификации, <…> чтобы заявить об исключении из взаимной пошлины", — подчеркивается в уведомлении службы.Отмечается, что эти исключения действуют задним числом начиная с 5 апреля. Сам документ датирован 11 апреля.Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.Девятого апреля Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.
https://ria.ru/20250412/ventao-2010851956.html
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китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США исключили электронику из списка зеркальных пошлин
США исключили смартфоны и компьютеры из списка зеркальных пошлин на импорт
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и другие виды электроники из-под действия зеркальных пошлин на импортные товары, следует из документа Таможенной и пограничной службы США, с которым ознакомились РИА Новости.
«
"Все продукты, которые должным образом классифицированы в перечисленных положениях, будут исключены из взаимных пошлин", — говорится в уведомлении ведомства.
В документе приведены 20 кодов классификации товаров, все они относятся к различным видам электроники. Согласно перечню, под исключения от зеркальных импортных пошлин попадают ноутбуки, планшеты, смартфоны, модемы, внешние жесткие диски, флеш-карты, мониторы, транзисторы, преобразователи и иные полупроводниковые приборы.
«
"Для продуктов, классифицированных в вышеуказанных позициях и подпозициях, импортеры должны сообщать о вторичной классификации, <…> чтобы заявить об исключении из взаимной пошлины", — подчеркивается в уведомлении службы.
Отмечается, что эти исключения действуют задним числом начиная с 5 апреля. Сам документ датирован 11 апреля.
Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
Девятого апреля Трамп
заявил, что США
на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.