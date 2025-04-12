Десять внедорожников "Нива" передала бойцам СВО Иркутская область
Глава Приангарья Кобзев: регион передал на передовую десять внедорожников "Нива"
© персс-служба губернатора Иркутской областиИркутская область передала на передовую бойцам специальной военной операции десять внедорожников "Нива"
Иркутская область передала на передовую бойцам специальной военной операции десять внедорожников "Нива"
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ИРКУТСК, 12 апр - РИА Новости. Иркутская область передала на передовую бойцам специальной военной операции десять внедорожников "Нива", сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
"В Ростове-на-Дону встретился с военнослужащими из Иркутской области. Вместе с представителями Народного фронта передали 10 внедорожников "Нива" на передовую. Машины прибыли в южную столицу прямо с заводского конвейера", - написал Кобзев в Telegram-канале.
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Пять автомобилей отправятся в новый полк группировки войск "Центр" в ДНР, две – в 89-й танковый полк, остальные "Нивы" распределены по различным подразделениям на курском, донецком и луганском направлениях.
В конце 2024 года регион передал на нужды СВО 86 машин, еще 80 автомобилей планируется доставить "за ленточку" к 9 мая.
Во время встречи с бойцами губернатор рассказал о планах создать в Ангарске высшее военное училище. Также во время поездки он посетил в Донском государственном техническом университете музей, посвященный Великой Отечественной войне и СВО, и возложил цветы к мемориалу погибшим во время спецоперации выпускникам военного учебного центра ДГТУ.