https://ria.ru/20250412/pomosch-2010918519.html

Десять внедорожников "Нива" передала бойцам СВО Иркутская область

Десять внедорожников "Нива" передала бойцам СВО Иркутская область - РИА Новости, 12.04.2025

Десять внедорожников "Нива" передала бойцам СВО Иркутская область

Иркутская область передала на передовую бойцам специальной военной операции десять внедорожников "Нива", сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T18:53:00+03:00

2025-04-12T18:53:00+03:00

2025-04-12T18:53:00+03:00

надежные люди

иркутская область

ростов-на-дону

донецкая народная республика

игорь кобзев

сво

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ИРКУТСК, 12 апр - РИА Новости. Иркутская область передала на передовую бойцам специальной военной операции десять внедорожников "Нива", сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев. "В Ростове-на-Дону встретился с военнослужащими из Иркутской области. Вместе с представителями Народного фронта передали 10 внедорожников "Нива" на передовую. Машины прибыли в южную столицу прямо с заводского конвейера", - написал Кобзев в Telegram-канале. Пять автомобилей отправятся в новый полк группировки войск "Центр" в ДНР, две – в 89-й танковый полк, остальные "Нивы" распределены по различным подразделениям на курском, донецком и луганском направлениях. В конце 2024 года регион передал на нужды СВО 86 машин, еще 80 автомобилей планируется доставить "за ленточку" к 9 мая. Во время встречи с бойцами губернатор рассказал о планах создать в Ангарске высшее военное училище. Также во время поездки он посетил в Донском государственном техническом университете музей, посвященный Великой Отечественной войне и СВО, и возложил цветы к мемориалу погибшим во время спецоперации выпускникам военного учебного центра ДГТУ.

https://ria.ru/20250411/pomosch-2010775926.html

иркутская область

ростов-на-дону

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Артем Смирнов

иркутская область, ростов-на-дону, донецкая народная республика, игорь кобзев, сво