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Десять внедорожников "Нива" передала бойцам СВО Иркутская область - РИА Новости, 12.04.2025
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Надежные люди
 
18:53 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/pomosch-2010918519.html
Десять внедорожников "Нива" передала бойцам СВО Иркутская область
Десять внедорожников "Нива" передала бойцам СВО Иркутская область - РИА Новости, 12.04.2025
Десять внедорожников "Нива" передала бойцам СВО Иркутская область
Иркутская область передала на передовую бойцам специальной военной операции десять внедорожников "Нива", сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T18:53:00+03:00
2025-04-12T18:53:00+03:00
надежные люди
иркутская область
ростов-на-дону
донецкая народная республика
игорь кобзев
сво
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ИРКУТСК, 12 апр - РИА Новости. Иркутская область передала на передовую бойцам специальной военной операции десять внедорожников "Нива", сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев. "В Ростове-на-Дону встретился с военнослужащими из Иркутской области. Вместе с представителями Народного фронта передали 10 внедорожников "Нива" на передовую. Машины прибыли в южную столицу прямо с заводского конвейера", - написал Кобзев в Telegram-канале. Пять автомобилей отправятся в новый полк группировки войск "Центр" в ДНР, две – в 89-й танковый полк, остальные "Нивы" распределены по различным подразделениям на курском, донецком и луганском направлениях. В конце 2024 года регион передал на нужды СВО 86 машин, еще 80 автомобилей планируется доставить "за ленточку" к 9 мая. Во время встречи с бойцами губернатор рассказал о планах создать в Ангарске высшее военное училище. Также во время поездки он посетил в Донском государственном техническом университете музей, посвященный Великой Отечественной войне и СВО, и возложил цветы к мемориалу погибшим во время спецоперации выпускникам военного учебного центра ДГТУ.
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ростов-на-дону
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иркутская область, ростов-на-дону, донецкая народная республика, игорь кобзев, сво
Надежные люди, Иркутская область, Ростов-на-Дону, Донецкая Народная Республика, Игорь Кобзев, СВО
Десять внедорожников "Нива" передала бойцам СВО Иркутская область

Глава Приангарья Кобзев: регион передал на передовую десять внедорожников "Нива"

© персс-служба губернатора Иркутской областиИркутская область передала на передовую бойцам специальной военной операции десять внедорожников "Нива"
Иркутская область передала на передовую бойцам специальной военной операции десять внедорожников Нива - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© персс-служба губернатора Иркутской области
Иркутская область передала на передовую бойцам специальной военной операции десять внедорожников "Нива"
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ИРКУТСК, 12 апр - РИА Новости. Иркутская область передала на передовую бойцам специальной военной операции десять внедорожников "Нива", сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
"В Ростове-на-Дону встретился с военнослужащими из Иркутской области. Вместе с представителями Народного фронта передали 10 внедорожников "Нива" на передовую. Машины прибыли в южную столицу прямо с заводского конвейера", - написал Кобзев в Telegram-канале.
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Пять автомобилей отправятся в новый полк группировки войск "Центр" в ДНР, две – в 89-й танковый полк, остальные "Нивы" распределены по различным подразделениям на курском, донецком и луганском направлениях.
В конце 2024 года регион передал на нужды СВО 86 машин, еще 80 автомобилей планируется доставить "за ленточку" к 9 мая.
Во время встречи с бойцами губернатор рассказал о планах создать в Ангарске высшее военное училище. Также во время поездки он посетил в Донском государственном техническом университете музей, посвященный Великой Отечественной войне и СВО, и возложил цветы к мемориалу погибшим во время спецоперации выпускникам военного учебного центра ДГТУ.
 
Надежные людиИркутская областьРостов-на-ДонуДонецкая Народная РеспубликаИгорь КобзевСВО
 
 
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