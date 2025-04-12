https://ria.ru/20250412/polsha-2010887838.html

Власти Польши заявили о распространении дезинформации о сбоях на выборах

Власти Польши заявили о распространении дезинформации о сбоях на выборах - РИА Новости, 12.04.2025

Власти Польши заявили о распространении дезинформации о сбоях на выборах

Власти Польши зафиксировали распространение дезинформации о сбоях на предстоящих выборах президента, заявил вице-премьер страны, министр цифровизации Кшиштоф... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:17:00+03:00

2025-04-12T15:17:00+03:00

2025-04-12T15:17:00+03:00

в мире

польша

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анджей дуда

ярослав качиньский

кароль навроцкий

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ВАРШАВА, 12 апр - РИА Новости. Власти Польши зафиксировали распространение дезинформации о сбоях на предстоящих выборах президента, заявил вице-премьер страны, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский. "В последние дни мы замечаем в англоязычной инфосфере дезинформацию, связанную с предстоящими президентскими выборами в Республике Польша. Она касается, среди прочего, возможных сбоев в избирательном процессе", - отметил министр Гавковский на платформе X. Он добавил, что авторы дезинформации выдают себя за сайт CNN. Вице-премьер сообщил, что государственный центр дезинформации следит за ситуацией. "Центр анализа дезинформации NASK следит за ходом дела и сообщает о ложной информации. Призываю всех внимательно проверять источники информации и не передавать материалы из непроверенных источников", - подчеркнул вице-премьер, попросив сообщать властям обо всех случаях дезинформации. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. Пока различные соцопросы говорят о том, что во второй тур президентских выборов выйдут кандидат от партии Ярослава Качиньского директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат "Гражданской коалиции" премьер-министра Дональда Туска мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также двузначный результат в соцопросах демонстрирует кандидат от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен.

https://ria.ru/20250412/polsha-2010829109.html

https://ria.ru/20250411/uzhas-2010599630.html

польша

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в мире, польша, варшава, анджей дуда, ярослав качиньский, кароль навроцкий